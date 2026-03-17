Gripe: Especialistas alertan y recomiendan vacunarse antes del invierno

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La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria señala que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir complicaciones por infecciones respiratorias y recomienda reforzar la prevención, especialmente en personas con factores de riesgo.
La influenza estacional continúa siendo un problema relevante de salud pública a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se registran alrededor de mil millones de casos de gripe en el mundo, de los cuales entre 3 y 5 millones son graves, y se estima que provoca entre 290.000 y 650.000 muertes respiratorias anuales.
En Argentina, distintos estudios muestran que la cobertura de vacunación todavía es baja incluso en grupos de riesgo: una investigación local encontró que solo el 28,5% de los adultos internados por neumonía causada por influenza se había vacunado el año previo, a pesar de tener indicación médica para hacerlo.
Qué pasó en el hemisferio norte y por qué nos importa
El virus de la gripe cambia constantemente año a año, por lo que los especialistas observan con atención lo que ocurre en el hemisferio norte para anticipar posibles escenarios en países del hemisferio sur, incluida la Argentina. Durante la última temporada se registró una circulación predominante de un subclado del virus de influenza A (H3N2), caracterizado por una alta capacidad de transmisión. Este comportamiento epidemiológico genera interés entre los expertos, ya que puede anticipar tendencias para la próxima temporada de otoño e invierno.
“Los datos de la última temporada en el hemisferio norte nos permiten anticipar posibles escenarios para el invierno en nuestro país. Si bien la variante H3N2 que predominó no mostró mayor gravedad, su alta capacidad de transmisión podría traducirse en un mayor número de casos”, explicó Laura Clivio, neumonóloga (MN 141062) y co-coordinadora de la Sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
Las vacunas antigripales que se aplicarán en el hemisferio sur en 2026 incluyen un componente frente al virus H3N2. Aunque su formulación se define con varios meses de anticipación y no está dirigida a un subclado específico, la evidencia disponible indica que la vacunación continúa siendo eficaz para prevenir las formas graves de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes.
“La vacunación antigripal sigue siendo la forma más efectiva de prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes por influenza. Por eso es clave aplicarla cada año y hacerlo antes de que comience la mayor circulación del virus”, señaló Alejandro Chirino, neumonólogo (MP 7420) y coordinador de la Sección Infecciones Respiratorias de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
¿Quiénes deben vacunarse?
La vacuna antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación con la indicación para los siguientes pacientes:
Personas mayores de 65 años
Niños entre 6 meses y 2 años
Personal de salud
Personas gestantes
Puérperas dentro de los 10 días posteriores al parto
Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo
Entre estos factores de riesgo se incluyen enfermedades respiratorias o cardíacas, diabetes, enfermedad renal crónica o inmunodeficiencias. También es recomendable que se vacunen personas convivientes con pacientes con patologías consideradas de riesgo.
Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) destacamos que las personas con enfermedades respiratorias crónicas, como por ejemplo asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), tienen mayor riesgo de presentar complicaciones frente a infecciones respiratorias.
“Es clave mencionar que, si bien estos son los grupos prioritarios para la vacunación, los especialistas de la AAMR enfatizamos en que cualquier persona de cualquier grupo o edad puede vacunarse.”, aclara Clivio.
Más allá de la gripe: otras vacunas que protegen la salud respiratoria
Los especialistas recuerdan que la prevención de enfermedades respiratorias no se limita solo a la gripe. Existen otras vacunas recomendadas para determinados grupos de edad o personas con factores de riesgo, como la vacuna contra el neumococo, que ayuda a prevenir formas graves de neumonía, la inmunización frente al virus sincicial respiratorio (VSR) y la vacuna contra el COVID-19.
Evaluar estas opciones junto con el médico permite reforzar la protección durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.
Una campaña para promover la vacunación informada
En este contexto, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) impulsa por segundo año consecutivo la campaña “Sabemos de Vacunación: Tus Pulmones en Buenas Manos con los Neumonólogos”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención de enfermedades respiratorias en la población adulta. La propuesta brinda información confiable, derriba mitos sobre las vacunas y promueve la decisión informada junto a los profesionales de la salud. Los especialistas recuerdan que informarse y consultar con profesionales de la salud permite tomar decisiones basadas en evidencia y reducir el impacto de las enfermedades respiratorias en la población.