La UCR porteña renovó autoridades

política
En el plenario de la UCR Capital se eligieron a las nuevas autoridades para dar comienzo a una nueva etapa.
Las nuevas autoridades son Hernán Rossi y Loupias, presidente y secretario general respectivamente, encabezan la nueva etapa. Los radicales porteños asumen el desafío de conducir el partido en la Ciudad. En el plenario también agradecieron a las autoridades salientes por el trabajo y el compromiso de estos años.
El evento contó con una "primera fila" de alto voltaje político: estuvieron presentes Leonel Chiarella y Piera Fernández (autoridades de la UCR nacional), junto a referentes como el diputado Martín Lousteau y Daniel "Tano" Angelici acompañados de diputados nacionales y legisladores junto a autoridades barriales, juveniles y la militancia. Luegos de agradecer la gestión de las autoridades salientes, los nuevos conductores trazaron una hoja de ruta clara: fortalecer las instituciones y la democracia.
En tiempos marcados por el individualismo, nuestra tarea es defender la convivencia. Es momento de volver a caminar cada barrio y mostrarle a la ciudadanía que la UCR está vigente, expresaron desde la nueva conducción, marcando el inicio de una etapa que buscará recuperar el protagonismo en todos los rincones de la Capital.
Los radicales expresaron "la necesidad de compartir una conversación necesaria sobre el presente y el futuro de la UCR. En tiempos marcados por el individualismo y la violencia, defender la democracia, las instituciones y la convivencia sigue siendo nuestra tarea. Es momento de volver a caminar cada barrio, cada rincón de la ciudad, y mostrarle a la ciudadanía que la UCR está más viva y vigente que nunca".
En su cuenta de X el nuevo presidente, Hernán Rossi, señaló: "Anoche asumí como presidente del radicalismo porteño. A todos y a cada una de quienes me acompañaron, gracias por este consenso que nos permitió construir una conducción representativa de todos los sectores, las mujeres, los más jóvenes, la militancia barrial, los sectores del trabajo y los que vienen de la experiencia universitaria. El desafío es grande, claro. Es la UCR, la de los tres siglos, la que está vigente y dispuesta a dar batalla para que la derecha no gane en la ciudad, eso denlo por seguro.