Los bombardeos en Irán provocan un éxodo sin precedentes

internacional
La mayoría huye de Teherán y otras grandes zonas urbanas bombardeadas por Israel y Estados Unidos hacia el norte del país y las zonas rurales en busca de seguridad. Mientras tanto, los ataques contra buques en el Golfo se intensifican y dejan ya al menos ocho marinos muertos en lo que va de marzo. En lo que va de guerra, 1100 niños han muerto o resultado heridos.
La escalada militar en Oriente Medio ha provocado un éxodo masivo dentro de Irán. Según evaluaciones preliminares de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre 600.000 y un millón de hogares iraníes —hasta 3,2 millones de personas— han sido desplazados temporalmente dentro del país como consecuencia directa de los bombardeos.
La mayoría huye de Teherán y otras grandes ciudades hacia el norte y zonas rurales en busca de refugio, en un movimiento que no cesa mientras las hostilidades se intensifican. Las evaluaciones iniciales indican que la cifra seguirá aumentando, lo que supone una escalada preocupante de las necesidades humanitarias. Entre los desplazados se encuentran también decenas de miles de refugiados que ya vivían en Irán, en su mayoría afganos, que son particularmente vulnerables debido a su situación ya precaria y a sus limitadas redes de apoyo. Estas familias abandonan las zonas afectadas en medio de la creciente inseguridad y el escaso acceso a servicios esenciales.
ACNUR, que mantiene una presencia de larga data en Irán —incluyendo áreas operativas de recepción, líneas de ayuda y servicios de apoyo continuos— está adaptando su respuesta a las crecientes necesidades. La agencia trabaja con las autoridades nacionales y sus socios para evaluar los nuevos requisitos y reforzar la preparación a medida que aumentan los movimientos de población. Naciones Unidas