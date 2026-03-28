Los Mercedes largan adelante en Japón y Colapinto se ubicó en la octava fila

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El Gran Premio de Japón 2026 en Suzuka entregó una clasificación electrizante que confirmó el resurgimiento de las "Flechas Plateadas". Kimi Antonelli ratificó su gran presente al quedarse con la pole position con un tiempo de 1m 28.778s, superando a su compañero de equipo George Russell por apenas 0,298 segundos. La primera fila será íntegramente de Mercedes, dejando a Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) en la segunda línea.
La gran sorpresa de la jornada fue los problemas de los Red Bull. Max Verstappen, tras cuatro años consecutivos logrando la pole en este trazado, quedó eliminado en la Q2 y largará en la 11ª posición. El neerlandés fue tajante por radio al definir su monoplaza como "completamente inconducible".
El piloto argentino, Franco Colapinto, finalizó en la 15ª posición con su Alpine. El piloto bonaerense no logró superar el corte de la Q2 en una sesión de altísima paridad, donde incluso figuras como Carlos Sainz (16°) y Fernando Alonso sufrieron para encontrar el ritmo en el exigente trazado japonés. Con Mercedes adelante y los favoritos relegados, la carrera del domingo por la noche promete ser una batalla estratégica de principio a fin.