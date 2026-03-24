Memoria y consenso: 7 de cada 10 jóvenes rechazan un potencial indulto a represores

política
Un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, se cumplen 50 años del inicio de un momento trágico en la Argentina y una investigación de opinión pública realizada por Amnistía Internacional en alianza con la consultora Dynamis revela un contundente rechazo entre las juventudes a cualquier intento de retroceso en materia de justicia: el 75% de las personas jóvenes consultadas se manifiesta en desacuerdo con que se indulte a militares condenados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El estudio, realizado entre el 9 y el 11 de marzo a más de 600 jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), muestra además que las juventudes consideran importante la democracia . Sin embargo, reflejan dudas sobre el sistema democrático actual: casi la mitad expresa insatisfacción con su funcionamiento en Argentina. Aun así, la mayoría prioriza los derechos políticos: un 57% sostiene que es importante poder votar y expresarse libremente incluso si existen déficits en materia de seguridad, y un 48% mantiene esa postura aun a pesar de la falta de crecimiento económico. En contraposición, un 39% estaría dispuesto a resignar libertades a cambio de crecimiento económico y un 30% lo haría en pos de mayor seguridad.
Más de tres cuartos de las y los jóvenes identifican correctamente qué se conmemora el 24 de marzo y demuestran conocer los hechos ocurridos durante la última dictadura. La escuela aparece como la principal fuente de información (80%), seguida por las conversaciones familiares. Ante la posibilidad de que hechos similares vuelvan a ocurrir, el 54% expresa preocupación, con una diferencia significativa por género: las mujeres manifiestan mayor nivel de inquietud. Asimismo, las juventudes consideran importante conmemorar esta fecha y apoyan el feriado del 24 de marzo, aunque existen diferencias sobre el rol del Estado. Mientras sectores más conservadores se inclinan por no realizar actos oficiales ni destinar recursos públicos, una mayoría respalda la organización de actividades de memoria.
“Los datos muestran que las nuevas generaciones no solo conocen lo que ocurrió durante la última dictadura, sino que ese conocimiento se traduce en un rechazo contundente a cualquier intento de retroceso, como un posible indulto a responsables de crímenes de lesa humanidad. En este proceso, el rol de la escuela resulta fundamental: es el principal espacio donde se construye y transmite esta memoria. Esto demuestra que estos valores atraviesan a toda la sociedad y que, más allá del paso del tiempo y de las generaciones, siguen siendo un pilar clave para sostener el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.