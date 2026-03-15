¿MODO está disponible en ChatGPT?

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La nueva integración permite consultar promociones y beneficios del ecosistema MODO directamente desde ChatGPT, de forma simple y personalizada.
La empresa de los bancos, MODO, anuncia el lanzamiento de su aplicación dentro de ChatGPT, convirtiéndose en la primera empresa argentina en contar con una app propia en la tienda oficial de aplicaciones de OpenAI.
Este desarrollo busca simplificar la forma en que las personas acceden a la información de sus finanzas cotidianas. No se trata de la billetera digital tradicional, sino de una herramienta conversacional diseñada para potenciar la experiencia de ahorro. Al conectar MODO en ChatGPT, el modelo puede identificar, mediante lenguaje natural, los mejores descuentos y beneficios vigentes de los bancos y comercios del ecosistema.
“En MODO nuestra prioridad es estar donde el usuario interactúa. Por eso integramos MODO a ChatGPT: para simplificar la forma en que las personas acceden a los beneficios de sus bancos y comercios en su vida cotidiana. Esta es una primera versión que vamos a seguir evolucionando, siempre con el foco en soluciones diseñadas para los usuarios y en fortalecer la conectividad de toda nuestra red.”, afirma Pablo Scoglio, SVP Product Development en MODO.