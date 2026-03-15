"Nadie puede ser feliz a solas": el potente mensaje de Pérez Esquivel en la Legislatura

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Durante un acto encabezado por el diputado Andrés La Blunda la Legislatura porteña declaró de interés para la comunicación social de la Ciudad el libro editado por Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad (CICCUS), “La otra mirada. Relatos” escrito por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de La Paz y Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito de los DDHH. En el salón Montevideo se hicieron presentes los legisladores Delfina Velázquez y Alejandro Grillo junto a un nutrido público conformado por personalidades del ámbito de la cultura, la academia, la memoria y los DDHH.
Andrés La Blunda abrió el encuentro indicando que: “Es importante reconocer un libro como el de Adofo en estos momentos en los que está en marcha un proyecto de destrucción. Hay otro lugar distinto del odio y la violencia que se quiere imponer hoy. Los relatos de Adolfo hablan de ese lugar. Porque el amor sin fuerza es debilidad y la fuerza sin amor es brutalidad, como él mismo lo dice en su libro".
Adolfo Pérez Esquivel agradeció la distinción a su nuevo libro y destacó que su labor siempre se ha desarrollado junto a los miles de personas que mantienen el compromiso por el trabajo en DDHH alrededor del mundo. "Nadie puede ser feliz a solas. Nadie puede cambiar nada a solas. Tenemos que compartir el pan que alimenta el cuerpo y el espíritu. Tenemos que luchar por la libertad porque sin libertad no hay capacidad de amar. El tiempo que me queda, aunque sea un minuto, es la eternidad".
Teresa Laborde Calvo, activa militante y defensora de los DDHH, cuya vida está marcada por la resistencia. Sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, su historia cobró masividad al ser retratada como "la nena que nace en el Falcon" en la película Argentina, 1985. Hija de Adriana Calvo y Miguel Laborde, que fueron los primeros testigos del Juicio a las Juntas, expresó: "Con este libro me llevaste a viajar por distintas latitudes y por el tiempo". Y respecto a la obra consideró que "Cada relato es un aprendizaje. No hay manera de que si el otro sufre no te afecte. Si nos acostumbramos a las injusticias vamos a vivir oprimidos".
Juan Carlos "Coco" Manoukian, empresario nacional y activista social, político y gremial de amplia trayectoria en el ámbito cultural y educativo. Socio fundador y Presidente de la Fundación Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad (CICCUS), organización de la sociedad civil con más de treinta años de trabajo en la producción editorial y la promoción de la lectura, dijo: "Adolfo Pérez Esquivel es un hombre de la cultura, artista plástico, escultor, escrito. Cruza los DDHH y la cultura de nuestro pueblo, porque la cultura es la política de los pueblos. Por eso, los que tienen privilegios desacreditan la política".
La otra mirada. Relatos reúne relatos y memorias que recorren la vida cotidiana, las luchas por los derechos humanos y las experiencias de pueblos y comunidades atravesadas por la injusticia. A través de historias sencillas y profundamente humanas, el autor reflexiona sobre la violencia política, la memoria y el compromiso con la paz. El libro invita a mirar la historia desde el lugar de quienes sufren la injusticia, pero también desde la esperanza y la dignidad de quienes resisten. Cada relato está ilustrado por dibujos realizados por él mismo. Constituyen en sí mismos un testimonio vivo de una de las figuras más importantes de la Argentina.
Adolfo Pérez Esquivel (1931) es vecino del barrio de San Telmo, nacido y criado en una de las esquinas más emblemáticas del Casco Histórico porteño: Defensa y Humberto Primo. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata, en la cual desarrolló una carrera artística como pintor y escultor. Enrolado en la Teología de la Liberación, una corriente teológica al interior de la Iglesia Católica, en 1974 fue designado Coordinador General del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) para Latinoamérica, institución que promueve los derechos humanos en la región desde la perspectiva teórica de la no-violencia. A partir de la última Dictadura Cívico-Militar que se impuso luego del golpe de Estado de 1976, el SERPAJ fue una de las organizaciones que denunció internacionalmente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las sucesivas Juntas Militares que ejercieron el Gobierno hasta 1983. Fue parte de la fundación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y acompañó muchos organismos de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Toda esta militancia por los Derechos Humanos le valió el Premio Nobel de la Paz en 1980. Ha sido galardonado como Doctor Honoris causa en casi 20 universidades de Sudamérica, Norteamérica, Europa y Asia.
Menos conocida es la trayectoria artística de Pérez Esquivel. Fue profesor en las Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la Escuela Nacional de Artes “Manuel Belgrano” y en el Instituto de Profesorado de Azul (Bs.As). Sus obras escultóricas manifiestan un enorme compromiso social. Así, “El Vía Crucis Latinoamericano” y “Paño Cuaresmal” fueron realizados por el Premio Nobel de la Paz con motivo de los 500 años de la llegada de los europeos a América, el “Monumento a los refugiados” se encuentra en la Sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra (Suiza), el “Mural de los Pueblos Latinoamericanos” dedicado a los pueblos indígenas americanos está emplazado en Riobamba (Ecuador) y su estatua de Mahatma Gandhi se encuentra en la plaza homónima de Barcelona (España). En el pueblo de sus ancestros, Combarro (España), inauguró un Parque de la Memoria con sus estatuas de su autoría.