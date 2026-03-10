Preocupa al Papa la guerra en Medio Oriente

internacional
El papa León XIV invitó a orar a Dios para que cesen los bombardeos en Irán y en toda la región, y para que se abran caminos de reconciliación y esperanza.
"Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, se callen las armas y se abra un espacio de diálogo donde se escuche la voz del pueblo. Encomiendo esta oración a María, Reina de la Paz: que interceda por quienes sufren a causa de la guerra y acompañe los corazones por caminos de reconciliación y esperanza", manifestó el pontífice.
Con el temor de que el conflicto se extienda hacia otros países de la región, el obispo de Roma aseguró que "desde Irán y de todo Oriente Medio, siguen llegando informes de profunda consternación. A los episodios de violencia y devastación, y al clima generalizado de odio y miedo, se suma el temor de que el conflicto se extienda y que otros países de la región, incluido el querido Líbano, vuelvan a hundirse en la inestabilidad".
Por su parte, el Papa se refirió al Día Internacional de la Mujer y pidió renovar este compromiso que "para nosotros los cristianos se funda en el Evangelio", de reconocer la igual dignidad del hombre y de la mujer. Sin embargo, advirtió que "lamentablemente, muchas mujeres, incluso desde la infancia, siguen siendo discriminadas y sufren diversas formas de violencia: mi solidaridad y mis oraciones van especialmente hacia ellas".
Finalmente, León XIV saludó a la multitud reunida en la plaza para acompañar la oración y saludó en particular a los estudiantes de Estados Unidos y España, y a los peregrinos de Perú, Panamá, Honduras, México y Chile. También se dirigió a los fieles de Brescia, Castrolibero, Gravina di Puglia, Perugia y a las parroquias de San Clemente Papa y San Pío da Pietrelcina en Roma.