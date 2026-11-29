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El Secretario General de la ONU pidió los Estados Miembros que inicien conversaciones sobre un marco multilateral para gestionar los riesgos de la inteligencia artificial (IA), advirtiendo de que la tecnología está impulsando "la mayor transferencia de poder en la historia de la humanidad".
Hablando con los periodistas al cierre de la Cumbre Especial de Bridgetown sobre Seguridad de la IA en Barbados, António Guterres, que deja el cargo a finales de diciembre, dijo que las protecciones frente a los riesgos de la IA siguen fragmentadas y que, con demasiada frecuencia, los gobiernos «van corriendo por detrás».
"Por eso hoy lanzamos un llamamiento desde Bridgetown a los Estados Miembros para que inicien conversaciones sobre un Marco Multilateral de Gestión de Riesgos de la IA", dijo. "Dicho simplemente, necesitamos una base común de seguridad para la IA".
Esto incluye: medidas de seguridad compartidas enfoques comunes de pruebas salvaguardas y estándares claros requisitos básicos de transparencia evaluación y supervisión independientes de los modelos avanzados de IA apoyo para que cada país pueda ponerlas en práctica
Preguntado sobre cuál debería ser lo que la gente debe llevarse de la cumbre, Guterres dijo que, en primer lugar, la IA «no puede ir más rápido que la capacidad de controlar su seguridad», y, en segundo, que la IA debe ayudar a reducir, no a aumentar, las desigualdades que crecen en el mundo actual.
La capacidad de los países para gestionar los riesgos de la IA "sigue siendo profundamente desigual», dijo en su discurso de apertura. «No podemos permitir que la IA replique y profundice las desigualdades globales. Las soluciones deben ser tan fronterizas como los riesgos que enfrentamos".
Para reducir esa brecha, ha propuesto un Fondo Mundial para el Desarrollo de Capacidades en IA, y afirmó que la cumbre puede ayudar a fortalecer la capacidad de todos los países para probar si los sistemas de IA funcionan con seguridad en los contextos locales.