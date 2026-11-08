Así será la visita papal a la Argentina

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La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina se desarrollará del 8 al 11 de noviembre y comprenderá una intensa agenda de actividades religiosas, pastorales e institucionales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El programa incluye celebraciones litúrgicas multitudinarias, encuentros con distintos sectores de la sociedad y reuniones con autoridades civiles y eclesiásticas.
Cronograma completo de las actividades previstas
Domingo 8 de noviembre
BUENOS AIRES - CABA
16.30: Llegada al Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Acogida oficial.
17.00: Visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín.
17.20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
17.50: Visita al presidente de la República.
18.30: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el Cuerpo Diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.
Lunes 9 de noviembre
BUENOS AIRES - CLAYPOLE
9.15: Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.
11.30: Santa misa en el Monumento de los Españoles.
16.10: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.
17.30: Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
18.45: Celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.
19.45: Cena con los obispos en el arzobispado de Buenos Aires.
Martes 10 de noviembre
BUENOS AIRES - CÓRDOBA
7.30: Salida en avión hacia Córdoba.
9.00: Llegada al aeropuerto internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.
10.00: Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
15.15: Encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la catedral Nuestra Señora de la Asunción.
16.55: Salida en avión hacia Buenos Aires.
18.10: Llegada al Aeroparque Internacional Jorge Newbery.
20.15: Vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.
Miércoles 11 de noviembre
BUENOS AIRES - LUJÁN - LIMA
8.00: Visita al complejo penitenciario federal de Buenos Aires.
10.00: Santa misa en la plaza seca de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
13.30: Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.
14.00: Salida en avión con destino a Lima.