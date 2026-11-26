economía
La fecha será el 27 de noviembre. Tras un CyberMonday que facturó $682.185 millones, las empresas buscan captar compras navideñas. Facturante muestra que el cierre puede superar al día inaugural.
El comercio electrónico argentino llegará al Black Friday 2026 con una doble señal: las promociones siguen movilizando millones de operaciones, pero los consumidores comparan precios, financiación y costos de envío antes de comprar. El viernes 27 de noviembre comenzará una nueva prueba para las empresas, que buscarán sostener ventas y márgenes en la antesala de Navidad.
El antecedente inmediato es el CyberMonday del 2 al 4 de noviembre. Según el balance de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), facturó $682.185 millones, con casi 6,5 millones de órdenes, más de 14,6 millones de productos vendidos y descuentos promedio del 32%. Cerca de 800 empresas participaron y declararon haber vendido en tres días el equivalente a 15 jornadas habituales.
El monto creció cerca del 6,8% nominal respecto de 2025 y se vendieron alrededor de un 21% más de unidades, según la comparación interanual del cierre. La incógnita es si el Black Friday sumará consumo o adelantará ventas de diciembre.
La base histórica de Facturante permite comparar ambas campañas. En 2025, el Black Friday reunió 920.826 comprobantes en cuatro días, 2,3% más que en 2024; el CyberMonday de ese año contabilizó 1,79 millones en siete días. Por jornada, el Black Friday alcanzó cerca del 90% del ritmo de emisión diario del Cyber.
Los picos revelan una intensidad particular: el viernes del Black Friday 2025 se emitieron 634 comprobantes en un minuto, a las 13:20; el lunes 1° de diciembre, el máximo llegó a 735, a las 18:56, frente a un pico de 660 en el CyberMonday de ese año. Los registros corresponden a comercios usuarios de Facturante, mayormente de mediano y alto volumen, y no al total nacional de ventas.
El lunes también lideró el volumen: 285.603 comprobantes, un 11% más que los 256.743 del viernes. La franja más activa fue de 18 a 20, a diferencia del CyberMonday 2025, cuya hora pico fue a las 11. El comportamiento sirve para planificar promociones y atención fuera del horario habitual.
CAME ubica la jornada principal el viernes 27 de noviembre, con posibles extensiones al sábado 28 y al domingo 29. Para quienes mantengan ofertas hasta el lunes 30, el antecedente de 2025 vuelve relevante el cierre, aunque no garantiza que se repita el mismo patrón.