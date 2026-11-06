De las cocinas a la ayuda social: cómo funciona la iniciativa para financiar la capacitación e inclusión laboral en CABA

sociedad
Entre el 6 y el 12 de noviembre, coincidiendo con la visita del Papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires, locales gastronómicos porteños participarán de una iniciativa solidaria a beneficio de Cáritas Buenos Aires denominada "Menú Papa León".
La acción, impulsada en conjunto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), contempla que los comercios adheridos destinen el 10% del valor de cada menú vendido a los programas de la organización.
La propuesta surgió a partir de las alianzas estratégicas que la entidad sostiene con sectores empresariales, gremiales y universitarios. La elección del rubro obedece tanto al volumen de consumo previsto durante las jornadas de la visita papal como al trabajo continuo que Cáritas realiza en el área de formación profesional, dictando talleres de oficios en cocina, pastelería y empleabilidad a través de su Centro de Formación Profesional y Cáritas Empleo.
Se estima una participación de entre 50 y 100 establecimientos gastronómicos en la capital, abarcando desde bodegones con propuestas tradicionales hasta restaurantes de menúes elaborados, estructurados bajo precios accesibles para fomentar la adhesión de los comensales. Los fondos recaudados se canalizarán hacia el área de empleo de la institución para financiar la capacitación y posterior inserción laboral de un primer grupo de 20 personas en situación de vulnerabilidad.
El director de Cáritas Buenos Aires, el padre Sebastián García, detalló en declaraciones a la agencia AICA los orígenes del proyecto: “La propuesta surgió de las alianzas que la institución viene construyendo con gremios, empresas y universidades, y coincidió con la entidad que agrupa al sector gastronómico, que tuvo la idea de un menú solidario”. En ese sentido, el sacerdote explicó que la finalidad central radica en “que los peregrinos y los vecinos puedan identificar los comercios que adhieren y, al sentarse a pedir, reconocer la visita del Papa y también la tarea de Cáritas”.