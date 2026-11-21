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La inauguración del Parque Solar de Pipinas marca un avance estratégico para la infraestructura energética de Punta Indio. Al tratarse de una localidad ubicada en los extremos de las redes de distribución eléctrica, la incorporación de generación renovable de cercanía resulta clave para estabilizar y mejorar la calidad del servicio que reciben los hogares y comercios de la región.
El proyecto, encabezado este viernes por el gobernador Axel Kicillof junto al intendente local David Angueira, forma parte del Plan de Generación Distribuida Solar impulsado por la Provincia de Buenos Aires. Con una instalación de 486 paneles solares, la nueva planta inyecta energía limpia directamente a nivel local y beneficia de manera directa a más de 1.100 habitantes de la zona, reduciendo la vulnerabilidad habitual de los puntos más alejados del tendido tradicional.
Más allá del impacto energético, la jornada en el distrito incluyó la reactivación y finalización de obras sociales y habitacionales que habían quedado paralizadas por el Gobierno nacional. En ese marco, se puso en funcionamiento un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el barrio La Loma y se entregaron cuatro viviendas en la localidad de Verónica, dando respuesta a demandas directas de las familias del partido.
El desarrollo local también sumó herramientas vinculadas al arraigo educativo y productivo. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y las autoridades municipales inauguraron el Auditorio del Centro Universitario de Pipinas —con capacidad para 150 personas y financiado mediante el Programa Puentes— y firmaron un convenio con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) para dictar la "Diplomatura Universitaria en Sistemas de Producción Lechera", una oferta académica orientada a fortalecer una de las actividades productivas centrales de la región.
La agenda en Punta Indio se completó con la entrega de 42 netbooks del programa "Conectar Igualdad Bonaerense" para estudiantes de cuatro escuelas del distrito y el otorgamiento de 35 títulos de propiedad gratuitos, consolidando un paquete de medidas enfocadas en la infraestructura básica, la educación y la seguridad jurídica de los vecinos.