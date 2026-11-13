Investigación clave del Instituto Malbrán: reconstruyeron el origen y la transmisión del brote de hantavirus del buque M/V Hondius

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Las investigaciones, que contaron con la participación central de especialistas de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS Malbrán), permitieron confirmar la transmisión de persona a persona durante el viaje y reconstruir la historia genética del patógeno a partir de muestras y registros epidemiológicos reunidos durante años en la Patagonia argentina.
El primer trabajo, titulado “Brote de síndrome pulmonar por hantavirus vinculado con viajes en crucero entre abril y mayo de 2026”, verificó que los contagios fueron provocados por el virus Andes mediante el análisis de las secuencias genéticas de 13 casos asociados. Al cruzar las fechas de inicio de síntomas con los antecedentes de contacto estrecho entre pasajeros y tripulantes, los científicos constataron transmisiones ocurridas a bordo: uno de los casos clave presentó síntomas 60 días después de zarpar de Ushuaia, superando el período máximo de incubación de 45 días considerado para infecciones previas al embarque.
En paralelo, el segundo estudio, realizado por investigadores de la ANLIS Malbrán, estableció un vínculo genético directo entre la cepa del crucero y un linaje del virus Andes que circulaba en el norte de la Patagonia argentina entre 2018 y 2025, con especial cercanía a muestras tomadas en 2018 en Villa Meliquina, Neuquén. Aunque la reconstrucción migratoria y territorial de los dos primeros pacientes fallecidos (una pareja que recorrió Argentina y Chile en casa rodante antes de embarcar) no permitió fijar el punto exacto de la infección inicial debido a los tiempos de incubación, el cruce de datos resultó vital para comprender el episodio internacional.
Al respecto, la directora de la ANLIS Malbrán, Dra. Claudia Perandones, destacó que “la capacidad diagnóstica del país, la vigilancia genómica de precisión, la conservación de muestras históricas y la construcción de una sólida red de colaboración internacional son herramientas verdaderamente eficaces para dar respuestas rigurosas cuando se presenta una emergencia sanitaria de alcance global”.