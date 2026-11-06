La Legislatura porteña declaró Visitante Ilustre al Papa León XIV

política
El parlamento porteño aprobó la declaración de Visitante Ilustre para el Papa León XIV, en el marco de la gira sudamericana que lo traerá a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.
La distinción representa el máximo reconocimiento a su figura como líder de la Iglesia Católica y Jefe de Estado del Vaticano, siendo su primera visita al país desde el inicio del pontificado. A su vez, se dispuso la colocación de una placa en homenaje al Cardenal Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco) en la estación Catedral del Subte D, y se distinguió como Huésped de Honor a Sor Alessandra Smerilli, Prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede.
Durante la jornada, el cuerpo parlamentario también avanzó en la renovación de autoridades del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, designando a Paola Vanesa Michielotto (PRO) en la presidencia, acompañada por los vocales Eugenio Begue y Silvina Nora Fazio (Partido Justicialista), José Marcelo Pafundi (Asociación de Consumidores) y Emanuel Alfredo Gomez Melé (La Libertad Avanza). En el plano institucional, los legisladores manifestaron su enérgico repudio ante los recientes hechos de violencia e intimidación perpetrados contra un grupo de mujeres trans en los Bosques de Palermo.
En materia educativa, la sesión dio luz verde a la obligatoriedad de la Educación Digital Integral (EDI) en todos los niveles académicos porteños. La iniciativa abordará temáticas de ciudadanía digital, desinformación, prevención del ciberacoso y apuestas en línea, regulando además el uso pedagógico de la inteligencia artificial con criterios de protección de datos y supervisión humana.
Por último, el recinto aprobó un amplio abanico de reconocimientos culturales y deportivos. Se destacaron las distinciones a la trayectoria de Lionel Messi, la Selección Femenina de Fútbol para Ciegas “Las Murciélagas”, Moria Casán, la banda Estelares, el expiloto Abel ‘Cocho’ López, el expresidente de Racing Víctor Blanco y el exboxeador Juan Martín ‘Látigo’ Coggi, además de beneplácitos por el ascenso del Club Atlético Excursionistas y los 50 años del debut de Diego Maradona en Argentinos Juniors. En el cierre, se expresó el pesar por los fallecimientos de Ricardo Soulé, Samuel ‘Chiche’ Gelblung, Oscar González Oro y Norberto Galasso.