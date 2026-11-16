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El gesto tuvo lugar durante la reciente visita del Sumo Pontífice a la Argentina, en el marco de un breve diálogo mantenido con el arzobispo platense y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara. "Tuve la oportunidad de contarle que estamos por entregar el premio Papa Francisco - Poliedro por la Paz el 17 de diciembre y le pedí la bendición de la estatuilla, bendición que me dio allí en ese momento", relató Carrara en un mensaje difundido por los organizadores, expresando la gran alegría que generó la iniciativa en la comunidad.
El reconocimiento fue instituido de manera conjunta por Cáritas Argentina, la Comisión Nacional Justicia y Paz, la Acción Católica Argentina y la Comisión Episcopal de Pastoral Social. La distinción busca destacar a personas, organizaciones, empresas y comunidades que promueven el bien común desde las periferias a través de acciones concretas de solidaridad, fraternidad y construcción de paz, tomando la figura del poliedro empleada por Francisco como símbolo de una sociedad donde las diferencias conviven y se enriquecen sin perder su identidad.
La ceremonia de premiación coincidirá con el aniversario del nacimiento de Jorge Bergoglio y combinará la entrega de distinciones con testimonios, intervenciones audiovisuales y música en vivo. El certamen contempla ocho categorías: Manos que cuidan; Puerta Abierta; Alegría que se comunica y se hace obra; Juventudes que siembran esperanza; Mujeres que transforman; Custodios de la Creación; Cultura que inspira y sana, y Empresas para el bien común.