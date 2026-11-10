Misas multitudinarias y una apretada agenda oficial: las jornadas históricas del Papa León XIV en el país

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En la Ciudad de Buenos Aires, más de dos millones de personas desbordaron las inmediaciones del Monumento de los Españoles tras una vigilia de oración que contó con la presentación musical de Soledad Pastorutti. Tras recorrer la Avenida del Libertador en el papamóvil el Pontífice encabezó la celebración eucarística. Al cierre del encuentro, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, enfatizó el impacto de la llegada del Santo Padre al remarcar que “Jesús Eucaristía sacia el hambre de fraternidad que tenemos como pueblo” y agregar: “Santo Padre, un poeta argentino escribió que las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Eso es lo que experimentamos hoy miles de argentinos”.
Sin pausa en su itinerario, la gira continuó en la provincia de Córdoba, donde una multitud de fieles del interior del país se congregó en la Escuela de Aviación Militar. Durante su homilía, hizo una memoria agradecida de los santos argentinos, destacando que el Cura San José Gabriel del Rosario Brochero fue “un verdadero enamorado del Señor” que actuó “sin más armas que el crucifijo y el santo rosario”, mientras que de Santa Mama Antula resaltó su capacidad para “aunar la contemplación con el auxilio al prójimo”. En un llamado directo a la acción cotidiana, León XIV exhortó a la ciudadanía a llevar la fe a todos los ámbitos del día a día: “en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina”.
El tramo final de la jornada en suelo cordobés estuvo signado por el agradecimiento institucional del arzobispo metropolitano de Córdoba, el cardenal Ángel Sixto Rossi, quien valoró la misión de la visita papal al señalar que “para muchos de nosotros estos días significarán ese encuentro o reencuentro con Dios, con la esperanza, con la misericordia”. En gesto de comunión eclesial, el Pontífice obsequió un cáliz a la arquidiócesis local y concluyó la ceremonia con la bendición apostólica y la entonación de la Salve Regina ante la imagen de Nuestra Señora de los Milagros.
El papa se hizo tiempo para participar hoy a través de un videomensaje a los participantes en la reunión plenaria del Consejo de la Comisión Católica Internacional para las Migraciones, que se celebra en Roma hasta el 12 de noviembre, el Papa León XIV alerta del trágico aumento de niños desplazados y denuncia la disminución de las ayudas internacionales. Asimismo, pide eliminar las causas de los desplazamientos y reforzar la protección, la acogida y la integración de los más vulnerables.