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Esta primera edición llevada a cabo en el Parque de la Ciudad, reúne a más de 50 artistas con Chaqueño Palavecino, Soledad, Abel Pintos, Jorge Rojas y Los Nocheros, entre otros.
Personal presenta en exclusiva para Argentina, Uruguay y Paraguay la transmisión en vivo por Flow de República Folklore, al primer gran festival de folklore de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Parque de la Ciudad.
El festival, producido por Dale Play Live, tiene su primera edición con más de 50 artistas y más de 12 horas de música por día. Los clientes de Flow podrán seguir en vivo los escenarios principales junto con entrevistas exclusivas a través del canal 605 en Argentina, 119 en Uruguay y 25 en Paraguay. Una vez finalizada la transmisión, los shows estarán disponibles en On Demand en la plataforma.
El sábado 21 se presentan Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Cazzu y Los Tekis, junto con Los Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba + Por siempre Tucu, entre otros.
El domingo 22 será el turno de Jorge Rojas, Soledad y Los Nocheros, además de Los Manseros Santiagueños, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, Peteco con Riendas Libres y Teresa Parodi, entre otros. Soledad hará una presentación en cada jornada, como parte de la celebración de sus 30 años con la música.
El festival trasciende lo musical para ofrecer una vivencia inmersiva a través de diversos espacios:
La Pista de Baile: Un espacio de más de 1.000 m 2 ubicado frente a los dos escenarios principales, diseñado para que el público participe activamente del baile y la celebración.
La Pulpeña: Un rincón que recrea la mística de los antiguos almacenes de campo. Será el punto de encuentro ideal para hacer una pausa, disfrutar de la cocina hogareña y sumarse a la magia de las guitarreadas compartidas. También será un espacio dedicado al pensamiento y la reflexión. Historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo se darán cita para debatir y pensar el folklore como una cultura viva en constante evolución, más allá de su carácter de herencia.
El Patio Regional: Un polo gastronómico que rendirá homenaje a las cocinas originarias y tradicionales de cada provincia argentina, acompañado por un mercado de artesanías con piezas únicas elaboradas mediante técnicas heredadas.
Con el clima primaveral como aliado, República Folklore se consolida como el evento nacional de fin de año para reunir a diferentes generaciones en torno a la música, el baile, la comida y el encuentro.
Personal a través de Flow, continúa acercando la música a sus clientes, realizando las transmisiones de los shows y festivales más populares a nivel nacional e internacional. Mediante una propuesta de streaming de alta calidad y contenidos exclusivos, los clientes pueden disfrutar las presentaciones de sus bandas favoritas en cualquier momento y lugar, desde el dispositivo de su preferencia.