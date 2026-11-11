Qué se debate en la cumbre climática clave en las costas de Turquía

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La histórica ciudad de Antalya, en la costa mediterránea de Turquía, se convirtió en la sede de la cumbre climática de las Naciones Unidas (COP31), donde delegaciones de casi 200 países se reúnen con el desafío de transformar décadas de compromisos en proyectos y ejecuciones de impacto real.
En un contexto marcado por la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos en todo el planeta, la presión sobre los gobiernos se enfoca en acelerar la transición energética, definir la financiación climática global y ofrecer garantías de protección a las comunidades más vulnerables.
Durante la sesión plenaria de apertura, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, lanzó un contundente llamado a la acción institucional al señalar que los avances globales "no están ni remotamente cerca de ser suficientes ni justos". En su alocución, el funcionario instó a los países a superar la sola fijación de metas y a "redoblar las soluciones" aplicables en el territorio, al tiempo que advirtió sobre los límites de las negociaciones multilaterales: "Ninguna COP es una bala de plata. Ninguna conferencia por sí sola puede salvar el abismo entre la ciencia y la realidad".
Casi dos centenares de países se congregaron en la costa mediterránea de Turquía con el objetivo de llevar a cabo una cumbre climática orientada a la toma de decisiones ejecutivas y la concreción de acuerdos operativamente aplicables. En un escenario signado por la intensificación del fenómeno meteorológico de El Niño y el aumento de eventos climáticos extremos, las delegaciones internacionales articulan negociaciones complejas en materia de financiación internacional, aceleración de la transición hacia fuentes de energía limpia y articulación de mecanismos de protección para las poblaciones expuestas a las consecuencias directas del cambio climático.