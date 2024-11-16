sábado, 16 de noviembre de 2024

Fernando Ruiz Díaz se suma al Quilmes Rock


espectáculos

Con un show sorpresa en las calles de Palermo, el artista anunció que será parte de la próxima edición del festival más grande del rock argentino


El lineup del Quilmes Rock 2025 sigue creciendo. Uno de los mayores exponentes del rock nacional argentino, Fernando Ruiz Díaz anunció su participación en el festival y lo celebró con un mini show sorpresa para fans en el barrio de Palermo.

De este modo, se suma a una impactante lista de artistas entre los que se destacan: ANDRÉS CALAMARO, LOS FABULOSOS CADILLACS, SERU GIRAN "El Homenaje", LAS PELOTAS, MIRANDA!, LAS PASTILLAS DEL ABUELO, LOS AUTENTICOS DECADENTES, DILLOM, EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO, RATA BLANCA, LA VELA PUERCA, LA BERISO y muchos más.

Por otra parte, aún se espera un anuncio importante para el próximo lunes 18 de noviembre y a partir de esa misma fecha podrán realizar la selección de días quienes compraron el abono de dos jornadas.

DIA 1- 5/4/2025
ANDRÉS CALAMARO - MIRANDA! – DILLOM
LAS PELOTAS
LA VELA PUERCA - TURF - ESTELARES
VILMA PALMA E VAMPIROS - FERNANDO RUIZ DIAZ
EMMANUEL HORVILLEUR - JUAN INGARAMO
EL ZAR - ELLA ES TAN CARGOSA - HILDA LIZARAZU – ZOE GOTUSSO
1915 - AINDA - BENITO CERATI - FEDE CABRAL - FRANCISCA Y LOS EXPLORADORES
HIPNÓTICA - JIMENA GONIK - JOYSTICK - LOBEL - MANO - MANU TORRES
MAZE - MUJER CEBRA - NENAGENIX - NINA SUAREZ - ODD MAMI - PACÍFICA
PAUL HIGGS & LAS AVISPAS - RAYOS LASER - RYAN - SAKATUMBA - ZUKER XP RO CKNACIO MAL

DIA 2- 6/4/2025
LOS FABULOSOS CADILLACS – SERU GIRAN “EL HOMENAJE”
LAS PASTILLAS DEL ABUELO - CONOCIENDO RUSIA
EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO - LOS CAFRES
DANTE SPINETTA – JUANA MOLINA – SILVESTRE Y LA NARANJA
VIVA ELÁSTICO - MI AMIGO INVENCIBLE - FELI COLINA
107 FAUNOS - BARCO - BLAIR - BRUNO ALBANO - CHECHI DE MARCOS - CLARA CAVA
DOPPEL GANGS - FONSO Y LAS PARITARIAS - HOMENAJE A ROSARIO BLEFARI - ISLA
DE CARAS - JACINTA FISHER - KOINO YOKAN - LAS LIGAS MENORES - MARIA
EZQUIAGA - MORA FISZ - NICO COTA - PELS - PILAR GOUGH - POTRA - ROCIO
IGARZABAL - SANTI CELLI - ZENÓN PEREYRA

DIA 3 - 12/4/2025
NO TE VA GUSTAR - RATA BLANCA
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES
EL KUELGUE - VIRUS - LA BERISO - LOS PERICOS
LOS TIPITOS - 2 MINUTOS - A.N.I.M.A.L. - BOOM BOOM KID
HORCAS - RICHARD COLEMAN & TSE - JAVIERA MENA
SR. FLAVIO & SU BANDA - INDIOS - LA PORTUARIA - LOS BRUJOS
BICICLETAS3000 - DIOSQUE – ERUCA SATIVA - HORCAS - IBIZA PAREO
JULIANA GATTAS - LA CHANCHA MUDA - LA VALENTI - LISA SCHA - LOS LÁTIGOS
MIA FOLINO - MIKE AMIGORENA - ONOFF - SEBASTIÁN ARPESELLA - SONIC B - UMA WALTER DOMINGUEZ

¡Y MUCHOS MÁS!!!

El festival será transmitido en vivo por Disney Plus y Flow
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