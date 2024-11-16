Fernando Ruiz Díaz se suma al Quilmes Rock

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El lineup del Quilmes Rock 2025 sigue creciendo. Uno de los mayores exponentes del rock nacional argentino, Fernando Ruiz Díaz anunció su participación en el festival y lo celebró con un mini show sorpresa para fans en el barrio de Palermo.
De este modo, se suma a una impactante lista de artistas entre los que se destacan: ANDRÉS CALAMARO, LOS FABULOSOS CADILLACS, SERU GIRAN "El Homenaje", LAS PELOTAS, MIRANDA!, LAS PASTILLAS DEL ABUELO, LOS AUTENTICOS DECADENTES, DILLOM, EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO, RATA BLANCA, LA VELA PUERCA, LA BERISO y muchos más.
Por otra parte, aún se espera un anuncio importante para el próximo lunes 18 de noviembre y a partir de esa misma fecha podrán realizar la selección de días quienes compraron el abono de dos jornadas.
DIA 1- 5/4/2025
ANDRÉS CALAMARO - MIRANDA! – DILLOM
LAS PELOTAS
LA VELA PUERCA - TURF - ESTELARES
VILMA PALMA E VAMPIROS - FERNANDO RUIZ DIAZ
EMMANUEL HORVILLEUR - JUAN INGARAMO
EL ZAR - ELLA ES TAN CARGOSA - HILDA LIZARAZU – ZOE GOTUSSO
1915 - AINDA - BENITO CERATI - FEDE CABRAL - FRANCISCA Y LOS EXPLORADORES
HIPNÓTICA - JIMENA GONIK - JOYSTICK - LOBEL - MANO - MANU TORRES
MAZE - MUJER CEBRA - NENAGENIX - NINA SUAREZ - ODD MAMI - PACÍFICA
PAUL HIGGS & LAS AVISPAS - RAYOS LASER - RYAN - SAKATUMBA - ZUKER XP RO CKNACIO MAL
DIA 2- 6/4/2025
LOS FABULOSOS CADILLACS – SERU GIRAN “EL HOMENAJE”
LAS PASTILLAS DEL ABUELO - CONOCIENDO RUSIA
EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO - LOS CAFRES
DANTE SPINETTA – JUANA MOLINA – SILVESTRE Y LA NARANJA
VIVA ELÁSTICO - MI AMIGO INVENCIBLE - FELI COLINA
107 FAUNOS - BARCO - BLAIR - BRUNO ALBANO - CHECHI DE MARCOS - CLARA CAVA
DOPPEL GANGS - FONSO Y LAS PARITARIAS - HOMENAJE A ROSARIO BLEFARI - ISLA
DE CARAS - JACINTA FISHER - KOINO YOKAN - LAS LIGAS MENORES - MARIA
EZQUIAGA - MORA FISZ - NICO COTA - PELS - PILAR GOUGH - POTRA - ROCIO
IGARZABAL - SANTI CELLI - ZENÓN PEREYRA
DIA 3 - 12/4/2025
NO TE VA GUSTAR - RATA BLANCA
LOS AUTÉNTICOS DECADENTES
EL KUELGUE - VIRUS - LA BERISO - LOS PERICOS
LOS TIPITOS - 2 MINUTOS - A.N.I.M.A.L. - BOOM BOOM KID
HORCAS - RICHARD COLEMAN & TSE - JAVIERA MENA
SR. FLAVIO & SU BANDA - INDIOS - LA PORTUARIA - LOS BRUJOS
BICICLETAS3000 - DIOSQUE – ERUCA SATIVA - HORCAS - IBIZA PAREO
JULIANA GATTAS - LA CHANCHA MUDA - LA VALENTI - LISA SCHA - LOS LÁTIGOS
MIA FOLINO - MIKE AMIGORENA - ONOFF - SEBASTIÁN ARPESELLA - SONIC B - UMA WALTER DOMINGUEZ
¡Y MUCHOS MÁS!!!
El festival será transmitido en vivo por Disney Plus y Flow