miércoles, 11 de diciembre de 2024

Los ganadores de los Premios Jorge Newbery 2024


deportes

El jugador de River Plate y de la Selección Argentina, Germán Pezzella obtuvo el Jorge Newbery de Oro y Franco Colapinto, corredor de Fórmula 1 obtuvo su premio por automovislismo.


La Usina del Arte fue nuevamente el lugar elegido para recibir a los deportistas mas destacados del año. En una velada repleta de emoción, los atletas, junto a los dirigentes y familiares, disfrutaron de su gran noche y de un merecido reconocimiento.

Esta es la lista de los ganadores de cada disciplina

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE AJEDREZ FAUSTINO ORO

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE ARTE MARCIAL CHINO WU SHU MARÍA GLADYS MARTÍNEZ

ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE ARTES MARCIALES Y CULTURA CHINAS OMAR ENRIQUE TANTOTERO

FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA DAIANA OCAMPO

COMISIÓN DEPORTIVA AUTOMOVILÍSTICA DEL AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO FRANCO COLAPINTO

ASOCIACIÓN DE BÁDMINTON DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CELENA LOBO

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BALONMANO BAUTISTA GALLARDO

ASOCIACIÓN FEMENINA METROPOLITANA DE BÁSQUETBOL CANDELA GENTINETTA

FEDERACIÓN DE BÁSQUET DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES AGUSTÍN GALO TERRERA

LIGA METROPOLITANA DE BÉISBOL FELIPE VILLASANTI

FEDERACIÓN ARGENTINA DE AFICIONADOS AL BILLAR VALENTINO OLIVETO

FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS FACUNDO RAÚL BASUALDO

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BOWLING NOELIA NICOLINI

FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOXEO IGNACIO IRRIBARREN

ASOCIACIÓN BREAKING ARGENTINA DIEGO SEBASTIAN BORIS

FEDERACIÓN ARGENTINA DE CANOAS AGUSTÍN VERNICE

FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL JULIANA ZOLEZZI

ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE CICLISMO FRANCO BUCHANAN

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRICKET PEDRO BARÓN

FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTISTAS CON PARALISIS CEREBRAL MAXIMILIANO VILLA

FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTES PARA CIEGOS GERMÁN FRANCISCO MULECK
v FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y MENTAL ELIAN ARAYA

CONFEDERACIÓN ARGENTINA DEPORTIVA DE SORDOS KEVIN SOSA

FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTES SOBRE SILLA DE RUEDAS TERESITA DIANA BRIOZZI
v FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA LUCRECIA CESARONI

FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PASCUAL DI TELLA

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ESQUÍ NÁUTICO Y WAKEBOARD EUGENIA DE ARMAS

ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO (AFA) GERMÁN PEZZELLA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FUTSAL (AFA) SANTIAGO BASILE

ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE FÚTBOL DE SALÓN SANTIAGO MISENTI

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA DANIEL VILLAFAÑE

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GOLF ELA BELÉN ANACONA

ASOCIACIÓN AMATEUR DE HOCKEY DE BUENOS AIRES ZOE MARÍA DÍAZ DE ARMAS

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE HIELO Y EN LÍNEA MILA LUTTERAL

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE JUDO VALENTINA GARRO

FEDERACIÓN DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JOAQUÍN MOLINA

FEDERACIÓN ARGENTINA DE LUCHAS ASOCIADAS JOAQUÍN IVÁN LLANO

FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE BUENOS AIRES MACARENA CEBALLOS

FEDERACIÓN ARGENTINA DE NETBALL NICOLÁS TRÍAS

ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE PADEL ROMERO BENJAMÍN FEDERACIÓN PORTEÑA DE PATÍN TOMÁS GONZÁLEZ

ASOCIACIÓN DE PATINADORES METROPOLITANOS MILENA AZZARA Y ESTEBAN NICOLÁS ÁLVAREZ

FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATINAJE SOBRE HIELO IRENE BUSTOS

FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATO LUCIANO DOGLIOLI

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE PELOTA MARÍA LIS GARCÍA CALDERÓN

FEDERACIÓN ARGENTINA DE PENTATHLON MODERNO Y BIATHLON FRANCO SANTIAGO SERRANO

FEDERACIÓN ARGENTINA DE PESAS ARIEL GALEANO

ASOCIACION ARGENTINA DE POLO BARTOLOME CASTAGNOLA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE RACQUETBALL FERNANDO KURZBARD

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE REMO SANTINO MENIN

UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES JOAQUÍN DÍAZ LUZZI

ASOCIACIÓN DE SOFTBOL DE BUENOS AIRES MORENA SÁNCHEZ

ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE SQUASH MIGUEL PUJOL

ASOCIACIÓN DE SUMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA OSCAR MAIBACH

ASOCIACIÓN DE SURF DE BUENOS AIRES MARÍA LUCÍA COSOLETO

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE TAEKWONDO MICAELA CUEVAS

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS SEBASTIAN BAEZ

FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA DE BUENOS AIRES LORENA GITELMAN

FEDERACIÓN ARGENTINA DE TENIS DE MESA ADAPTADO MARÍA CONSTANZA GARRONE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE TIRO FEDERICO GIL

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES MATÍAS ABRODOS

FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRIATLÓN BRENDA ROSSO

COMISIÓN DE CARRERAS DEL HIPÓDROMO DE PALERMO (TURF) FRANCISCO LEANDRO GONCALVES

ASOCIACION DE CORREDORES DE TURISMO CARRETERA (ACTC) JULIAN SANTERO

FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL JONAS PONZIO

FEDERACIÓN DE WATERPOLO DE BUENOS AIRES ANA JAZMÍN AGNESINA

FEDERACIÓN ARGENTINA DE YACHTING MATEO MAJDALANI Y EUGENIA BOSCO

JORGE NEWBERY DE ORO GERMAN PEZZELLA
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