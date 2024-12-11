Los ganadores de los Premios Jorge Newbery 2024

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El jugador de River Plate y de la Selección Argentina, Germán Pezzella obtuvo el Jorge Newbery de Oro y Franco Colapinto, corredor de Fórmula 1 obtuvo su premio por automovislismo.
La Usina del Arte fue nuevamente el lugar elegido para recibir a los deportistas mas destacados del año. En una velada repleta de emoción, los atletas, junto a los dirigentes y familiares, disfrutaron de su gran noche y de un merecido reconocimiento.
Esta es la lista de los ganadores de cada disciplina
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE AJEDREZ FAUSTINO ORO
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE ARTE MARCIAL CHINO WU SHU MARÍA GLADYS MARTÍNEZ
ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE ARTES MARCIALES Y CULTURA CHINAS OMAR ENRIQUE TANTOTERO
FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA DAIANA OCAMPO
COMISIÓN DEPORTIVA AUTOMOVILÍSTICA DEL AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO FRANCO COLAPINTO
ASOCIACIÓN DE BÁDMINTON DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CELENA LOBO
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BALONMANO BAUTISTA GALLARDO
ASOCIACIÓN FEMENINA METROPOLITANA DE BÁSQUETBOL CANDELA GENTINETTA
FEDERACIÓN DE BÁSQUET DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES AGUSTÍN GALO TERRERA
LIGA METROPOLITANA DE BÉISBOL FELIPE VILLASANTI
FEDERACIÓN ARGENTINA DE AFICIONADOS AL BILLAR VALENTINO OLIVETO
FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS FACUNDO RAÚL BASUALDO
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BOWLING NOELIA NICOLINI
FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOXEO IGNACIO IRRIBARREN
ASOCIACIÓN BREAKING ARGENTINA DIEGO SEBASTIAN BORIS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE CANOAS AGUSTÍN VERNICE
FEDERACIÓN DE CESTOBALL DE CAPITAL FEDERAL JULIANA ZOLEZZI
ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE CICLISMO FRANCO BUCHANAN
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CRICKET PEDRO BARÓN
FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTISTAS CON PARALISIS CEREBRAL MAXIMILIANO VILLA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTES PARA CIEGOS GERMÁN FRANCISCO MULECK
v FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y MENTAL ELIAN ARAYA
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DEPORTIVA DE SORDOS KEVIN SOSA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTES SOBRE SILLA DE RUEDAS TERESITA DIANA BRIOZZI
v FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA LUCRECIA CESARONI
FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PASCUAL DI TELLA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE ESQUÍ NÁUTICO Y WAKEBOARD EUGENIA DE ARMAS
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO (AFA) GERMÁN PEZZELLA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE FUTSAL (AFA) SANTIAGO BASILE
ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE FÚTBOL DE SALÓN SANTIAGO MISENTI
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA DANIEL VILLAFAÑE
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GOLF ELA BELÉN ANACONA
ASOCIACIÓN AMATEUR DE HOCKEY DE BUENOS AIRES ZOE MARÍA DÍAZ DE ARMAS
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE HOCKEY SOBRE HIELO Y EN LÍNEA MILA LUTTERAL
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE JUDO VALENTINA GARRO
FEDERACIÓN DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES JOAQUÍN MOLINA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE LUCHAS ASOCIADAS JOAQUÍN IVÁN LLANO
FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE BUENOS AIRES MACARENA CEBALLOS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE NETBALL NICOLÁS TRÍAS
ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE PADEL ROMERO BENJAMÍN FEDERACIÓN PORTEÑA DE PATÍN TOMÁS GONZÁLEZ
ASOCIACIÓN DE PATINADORES METROPOLITANOS MILENA AZZARA Y ESTEBAN NICOLÁS ÁLVAREZ
FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATINAJE SOBRE HIELO IRENE BUSTOS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE PATO LUCIANO DOGLIOLI
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE PELOTA MARÍA LIS GARCÍA CALDERÓN
FEDERACIÓN ARGENTINA DE PENTATHLON MODERNO Y BIATHLON FRANCO SANTIAGO SERRANO
FEDERACIÓN ARGENTINA DE PESAS ARIEL GALEANO
ASOCIACION ARGENTINA DE POLO BARTOLOME CASTAGNOLA
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE RACQUETBALL FERNANDO KURZBARD
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE REMO SANTINO MENIN
UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES JOAQUÍN DÍAZ LUZZI
ASOCIACIÓN DE SOFTBOL DE BUENOS AIRES MORENA SÁNCHEZ
ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE SQUASH MIGUEL PUJOL
ASOCIACIÓN DE SUMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA OSCAR MAIBACH
ASOCIACIÓN DE SURF DE BUENOS AIRES MARÍA LUCÍA COSOLETO
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE TAEKWONDO MICAELA CUEVAS
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS SEBASTIAN BAEZ
FEDERACIÓN DE TENIS DE MESA DE BUENOS AIRES LORENA GITELMAN
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TENIS DE MESA ADAPTADO MARÍA CONSTANZA GARRONE
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TIRO FEDERICO GIL
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES MATÍAS ABRODOS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRIATLÓN BRENDA ROSSO
COMISIÓN DE CARRERAS DEL HIPÓDROMO DE PALERMO (TURF) FRANCISCO LEANDRO GONCALVES
ASOCIACION DE CORREDORES DE TURISMO CARRETERA (ACTC) JULIAN SANTERO
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL JONAS PONZIO
FEDERACIÓN DE WATERPOLO DE BUENOS AIRES ANA JAZMÍN AGNESINA
FEDERACIÓN ARGENTINA DE YACHTING MATEO MAJDALANI Y EUGENIA BOSCO
JORGE NEWBERY DE ORO GERMAN PEZZELLA