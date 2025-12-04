Sociedades científicas y ONGs advierten: “Legalizar dispositivos electrónicos para fumar abre la puerta a una nueva generación de consumidores"

sociedad
Diversas instituciones sostienen la prohibición vigente y piden medidas efectivas para proteger a niñas, niños y adolescentes.
Más de 20 asociaciones e instituciones de salud expresan su profunda preocupación y su rechazo ante cualquier iniciativa que busque legalizar la comercialización masiva de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado en la Argentina.
El rechazo se funda en la evidencia científica independiente y en el análisis contenido en el informe “Productos emergentes y daño a la salud: Situación en Argentina y recomendaciones” (noviembre 2025), elaborado por un grupo de sociedades científicas y ONGs. Entre los puntos centrales que motivan esta postura se destacan:
- Riesgo para la salud y ausencia de pruebas de seguridad: no existe evidencia científica independiente que respalde la afirmación de “riesgo reducido” para estos productos. Por el contrario, revisiones y metaanálisis recientes muestran asociaciones fiables entre el uso de cigarrillos electrónicos (y otros dispositivos dispensadores de nicotina) y enfermedades cardiovasculares, episodios respiratorios (neumonía, bronquitis) y otros daños sistémicos.
- Puerta de entrada para niñas, niños y adolescentes: los datos localmente relevados indican que el 8,9% de adolescentes (13–18 años) en CABA declararon ser consumidores actuales de cigarrillos electrónicos (2023) y que una proporción relevante de jóvenes que nunca habían fumado inicia el consumo por medio de estos dispositivos. El mismo informe compila evidencia internacional que respalda la existencia de una relación causal entre vapeo inicial y posterior consumo de cigarrillos convencionales.
v - Aumento del uso dual y amplificación del daño: el uso simultáneo de cigarrillos electrónicos (y otros dispositivos dispensadores de nicotina) y cigarrillos convencionales (uso dual) no reduce el riesgo; lo incrementa.
- Marco normativo vigente a proteger: la Argentina cuenta con prohibiciones específicas sobre importación, distribución, comercialización y publicidad de estos dispositivos (Disposición ANMAT 3226/2011; Resolución MS 565/2023). Las sociedades firmantes instan a las autoridades a mantener y reforzar estas medidas bajo el principio precautorio.
“Legalizar hoy significaría autorizar un mercado orientado a la captación de consumidores jóvenes, con sabores, marketing y estrategias digitales que la evidencia muestra son efectivas para iniciar y sostener la adicción a la nicotina”, declaran las sociedades en el informe.
Solicitamos a los poderes ejecutivo y legislativo:
1. Mantener la prohibición vigente sobre importación, comercialización y publicidad de dispositivos electrónicos para fumar.
2. Fortalecer la fiscalización y sanción contra la venta ilegal y publicidad encubierta.
3. Priorizar campañas públicas de prevención dirigidas a adolescentes y familias.
4. Promover la cooperación entre el Estado y organizaciones científicas libres de conflicto de interés para evaluar y gestionar riesgos emergentes.
Sociedades firmantes
❖ Asociación Argentina de Alergia e Inmunología
❖ Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones
❖ Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR)
❖ Asociación Argentina de Tabacología (AsAT)
❖ Asociación Argentina de Salud Mental
❖ Asociación Argentina de Salud Pública
❖ Centro de Estudios de Estado y Sociedad CEDES
❖ Federacion Argentina de Cardiologia
❖ Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG)
❖ Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina)
❖ Fundación Pacientes Cáncer de Pulmón
❖ Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)
❖ Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
❖ Fundación Sales
❖ Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud de IECS
❖ Programa de Control de Tabaco del Hospital Italiano de Buenos Aires (GRANTAHI)
❖ Sociedad Argentina de Cardiología
❖ Sociedad Argentina de Diabetes
❖ Sociedad Argentina de Medicina
❖ Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires
❖ Sociedad Argentina de Pediatría
❖ Sociedad Tisioneumonología de la Provincia de Buenos Aires
❖ Unión Antitabáquica Argentina (UATA)