Para el Papa "Todas las religiones pueden vivir juntas"

El Líbano es un ejemplo de cómo los fieles de diferentes religiones pueden convivir y construir un país unido mediante el respeto y el diálogo, dijo el Papa en un encuentro interreligioso.
"En un mundo cada vez más interconectado, están llamados a ser constructores de paz: a oponerse a la intolerancia, superar la violencia y eliminar la exclusión", dijo León XIV al pueblo libanés durante un encuentro ecuménico en la Plaza de los Mártires de Beirut. Añadió que el Líbano es un ejemplo de cómo los fieles de diferentes religiones pueden convivir y construir un país unido mediante el respeto y el diálogo.
En el segundo día de su viaje apostólico al Líbano, el papa León XIV participó por la tarde en un encuentro ecuménico e interreligioso en Beirut.
La Plaza de los Mártires, donde tuvo lugar la reunión, es un sitio emblemático en Beirut. La estatua que se alza allí conmemora a los patriotas que fueron ahorcados durante el levantamiento contra los turcos durante la Primera Guerra Mundial. Inaugurada en 1960 y diseñada por el escultor italiano Marino Mazzacurati, la obra conserva huellas de balas de la Guerra del Líbano (1975-1990). En 2019 también fue escenario de manifestaciones antigubernamentales.
Que cada campana, cada adhan, eleve un llamado a la paz
En su discurso, el Papa enfatizó la importancia del diálogo entre los diferentes grupos religiosos. Recordó la exhortación apostólica Ecclesia in Medio Oriente, firmada en Beirut en 2012, en la que el papa Benedicto XVI subrayó: "La naturaleza y la vocación universal de la Iglesia exigen que dialogue con los seguidores de otras religiones. En Oriente Medio, este diálogo se basa en los lazos espirituales e históricos que unen a los cristianos con los judíos y los musulmanes".
En este contexto, León XIV llamó a las multitudes de esta tierra, "donde minaretes y torres de iglesias se yerguen uno junto al otro, alcanzando el cielo", a elevarse hacia el Dios único en súplica por la paz. "Que aquí, en esta amada tierra, cada campana, cada adhan, cada llamada a la oración se una en un solo canto ascendente, no solo para alabar al misericordioso Creador del cielo y la tierra, sino también para orar desde lo más profundo de nuestro corazón por el don divino de la paz", exhortó León XIV.
Todas las religiones pueden vivir juntas
El Papa reconoció que, ante conflictos tan prolongados y amargos en Medio Oriente, muchos ven la región con desaliento. Por ello, recomendó buscar consuelo en lo que nos une a todos: "nuestra humanidad común y la fe en un Dios de amor y misericordia".