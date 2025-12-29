Los 5 destinos más elegidos para disfrutar las vacaciones

tendencias
Llegan las vacaciones de verano y crece la búsqueda de propiedades para alquilar en los principales destinos turísticos dentro de nuestro país. Según el último relevamiento de Mercado Libre Inmuebles, Mar del Plata es la ciudad más buscada. Entre otras opciones consultadas dentro de la plataforma e-commerce, se destacan Pinamar y Capital Federal.
Los 5 destinos más buscados para estas vacaciones
1. Mar del Plata
2. Pinamar
3. Capital Federal
4. Villa Gesell
5. Tigre
El top 10 de ciudades más elegidas para pasar las vacaciones de verano se completa con San Bernardo, Pilar, Mar Azul, Costa Esmeralda y Mar de las Pampas. Por otro lado, según el informe, la búsqueda de alquileres temporales de casas y departamentos se dispararon casi un 50% en los meses de octubre y noviembre con respecto al resto de los meses de 2025.
¿Cómo alquilar de forma segura?
Atentos al crecimiento de riesgos y exposición de estafas en temporada alta por búsqueda de alquileres temporarios, desde Mercado Libre Inmuebles advierten sobre los principales recaudos que hay que tomar para disfrutar de una experiencia confiable y segura. Estos son 5 tips que cualquier viajero tiene que conocer:
1. Elegir plataformas oficiales y reconocidas, que verifiquen la identidad de quienes publican.
2. Evitar ofertas sospechosamente económicas en redes sociales, donde no hay garantías ni respaldo.
3. Verificar la identidad del anunciante y la ubicación del inmueble, revisando su historial en la plataforma, chequeando la zona de la propiedad en el mapa que figura en la publicación y contrastando con la información que haya disponible en internet.
4. Realizar pagos únicamente a través de canales seguros y evitar compartir datos personales en redes Wi-Fi públicas.
5. Proteger datos personales: Evitar redes Wi-Fi públicas al realizar pagos y activar el doble factor de autenticación en los dispositivos.