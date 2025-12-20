El obispo de Chascomús alentó a volver al pesebre

sociedad
Mons. Juan Liébana llamó a recuperar el sentido cristiano de la Navidad y advirtió sobre el riesgo de vaciar la celebración de su significado.
El obispo de Chascomús, monseñor Juan Ignacio Liébana, envió un mensaje a los intendentes de los 14 partidos que integran la diócesis y a quienes forman parte de los concejos deliberantes comunales, en el que invitó a recuperar el sentido profundo de la Navidad y a no excluir a Jesucristo del centro de la celebración.
El obispo compartió su reflexión a partir de una experiencia personal: al recorrer distintas plazas de los pueblos de la diócesis, observó una cuidada decoración navideña, con árboles iluminados, figuras de Papá Noel, trineos y renos, pero con una ausencia que le resultó significativa: la del Niño Jesús y el pesebre.
"Todo muy bello, pero con un gran ausente: el Niño Dios", señaló y advirtió sobre el riesgo de quedarse "con la cáscara y olvidarnos del contenido", reduciendo la Navidad a una estética vacía o a una celebración marcada exclusivamente por el consumo y la apariencia.
En su mensaje, monseñor Liébana recordó que la Navidad existe porque se celebra un nacimiento concreto: el de Jesús, cuya encarnación dejó una huella decisiva en la historia. "Es imposible celebrar la Navidad y no reconocer a Jesús, al menos como personaje central en este día", afirmó.
Algunos interrogantes
El obispo planteó además algunos interrogantes de fondo: si la ausencia de los signos cristianos es fruto de un descuido o si responde a una exclusión deliberada; si, de algún modo, "Herodes sigue persiguiendo al Niño" o si otros "dioses", como el dinero, el consumo, el bienestar o la apariencia, buscan desplazar al Dios que se hace frágil y cercano.
"Navidad es Jesús. Si lo excluimos, al menos no caigamos en la hipocresía de llamarla Navidad", sostuvo y definió esta celebración como la experiencia del Dios con nosotros, que interpela con su humildad, desarma con su ternura y reconcilia desde su fragilidad.
En otro tramo del mensaje, el pastor diocesano exhortó a no repetir la historia del rechazo a la Sagrada Familia y a no dejar que Jesús quede marginado de la vida social y de los espacios públicos. Advirtió que su ausencia sólo puede generar más violencia, individualismo, indiferencia y desigualdad. Finalmente, monseñor Liébana invitó a "volver al pesebre", a mirarlo con ojos de niño y con fe, y a redescubrir en la sencillez de la Sagrada Familia los valores esenciales para la convivencia: la paz, el amor, la alegría y la esperanza.
"Navidad es compartir, es comunidad, es compasión, es darnos la oportunidad de renacer como sociedad", concluyó.