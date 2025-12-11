La película de Norma Pla vuelve al cine Gaumont

espectáculos
“Norma También” formará parte de la muestra Selección Gaumont Documental 2025 con una nueva función el 18 de diciembre a las 20:00. El largometraje, que tuvo una gran recepción por parte del público, recupera la figura de Norma Pla, referente del movimiento de jubilados y jubiladas en la década del ’90.
Dirigida por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, la película se enfoca en el lugar que la “Santa Patrona de la Resistencia” ocupó en la escena pública, a través de material audiovisual inédito, un delicado trabajo de color, música original y un montaje que evoca la época con autenticidad.
Norma Pla desafió al gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo, denunció la injusticia y defendió los derechos de jubiladas, jubilados y trabajadores, hasta volverse un ícono de dignidad. Sin embargo, el paso del tiempo la había borrado de los relatos oficiales. “Norma También” parte de esa ausencia.
La lucha de aquellos años se revela hoy en la pantalla grande con una actualidad inquietante: el documental construye una experiencia cinematográfica que enlaza la lucha de Norma con las tensiones del presente argentino y latinoamericano. Más que un retrato, “Norma También” es un gesto político y poético que responde a una necesidad generacional: la de volver a mirar a una mujer que también hizo historia, resignificada en el contexto actual.
Función especial “Norma También” en el Cine Gaumont - Avenida Rivadavia 1635 CABA, el jueves 18 de diciembre a las 20 horas. Entradas en boletería o a través de www.cinegaumont.ar/boleteria
Sinopsis
Norma También es un retrato de Norma Pla a través del viaje de investigación de Solve, una estudiante feminista de Ciencias Sociales. Fascinada por la figura desafiante de Norma, quien lideró la lucha por los derechos de jubiladas y jubilados en los años 90 frente a reformas neoliberales, Solve explora su legado mediante encuentros, entrevistas y material de archivo.
¿Quién fue esta mujer que, desafiando el individualismo de la época, impulsó las primeras protestas durante los años de espejismo neoliberal? A la manera de bitácora, la estudiante va tejiendo lazos entre generaciones que hablan de un feminismo popular. La imagen de Norma se va construyendo de a poco, a través de conversaciones con la generación que la conoció, otra más joven que encuentra en ella una fuente de inspiración y el material de archivo. El documental revive sus protestas y revaloriza su compromiso, subrayando su importancia en el contexto actual y trazando paralelismos entre los 90 y el presente.
Equipo de trabajo
Dirección: Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo
Guión: Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo
Casa productora: Barricada TV y Grupo de Cine Insurgente
Producción: Natalia Vinelli, Alejandra Guzzo, Florencia Arias
Dirección de Fotografía: Hernán de Marco
Montaje: Violeta Arzamendia
Investigación y entrevistas: Sol Verónica Gui
Cámaras: Violeta Arzamendia, Hernán de Marco, Luciana Lavila, Lucía Maccagno, Juan Martín Torres, Agustín Antoniades, Ignacio Etchart
Sonido directo: Luis Alberto Corti, Lucía Maccagno, Catalina Inda
Posproducción de imagen y corrección de color: UNTREF Media
Posproducción de sonido: Luis Alberto Corti
Música original: Terror en un Poblado
Logística: Marcelo Ibarra
Prensa: Mariano Suárez
Diseño de afiche: Iván Soler
Alquiler de equipos: Barricada TV @industria.audiovisual
Ficha técnica
Duración: 74 min 2025
Cámara: Sony a7sll
Formato: 4 k
Formato de exhibición: DCP