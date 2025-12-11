Hito en la salud pública: se hizo la primera cirugía con realidad aumentada

política
Un avance tecnológico que marca un hito en el sistema público de salud de la Ciudad: en el Hospital Pirovano se realizó un procedimiento quirúrgico inédito asistido con gafas de realidad aumentada.
La primera intervención fue una cirugía de resección de sarcoma sinovial para extirpar un tumor maligno alojado en la mandíbula del paciente, y fue posible gracias a la superposición de un holograma reconstruido a partir de tomografías y resonancias magnéticas. El equipo de cirujanos pudo visualizar la anatomía del paciente en tiempo real. La flamante tecnología que se usa en el hospital de Coghlan (Monroe 3555) permite localizar huesos, venas, arterias, nervios, órganos y tumores con precisión milimétrica, antes de realizar una incisión profunda.
El trabajo fue llevado a cabo por el equipo del cirujano Damiano junto al médico especialista en cirugía asistida por computadora Lucas Ritacco. Ellos lograron un resultado innovador que posiciona a Buenos Aires como referente en la aplicación de herramientas tecnológicas que aumentan las posibilidades de éxito de las cirugías y acortan los tiempos postoperatorios.
Esta herramienta brinda información valiosa para la toma de decisiones antes y durante la intervención. El procedimiento se valida mediante un navegador quirúrgico, lo que garantiza la exactitud de los pasos y la seguridad del paciente.
“Lo que logramos en el Pirovano expresa la transformación que estamos impulsando en todo el sistema de salud: sumar tecnología de vanguardia y fortalecer a nuestros equipos. Este avance refleja el talento y la preparación que permiten a la Ciudad trabajar con estándares internacionales y brindar intervenciones cada vez más seguras y precisas”, explicó el ministro Quirós.
En el Hospital Pirovano se realizan por año más de 100 mil intervenciones y más de 2.500 cirugías. El Jefe de Gobierno supervisó este viernes las obras en la sala de shock room que ahora cuenta con cinco nuevas camas. También se inauguró una sala de procedimientos con mesa para cirugías y un depósito para equipos, y se amplió el acceso y la oficina del jefe de servicio. Además se avanza sobre un espacio destinado originalmente al grupo terapéutico “Hermanas Hospitalarias” que fue cedido para mudar el sector administrativo de la planta baja del pabellón de ingreso, liberar espacio en la guardia y ampliar los consultorios ambulatorios. Y continúa en ejecución la refuncionalización del área de atención que incluye ocho consultorios, un triage, una sala de yesos y otros espacios.