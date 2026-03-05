Fórmula 1 2026: Comienza la acción en Australia con Franco Colapinto bajo los focos

deportes
En la antesala del Gran Premio de Australia que marca el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Mercado Libre anunció la renovación de su alianza con BWT Alpine Formula One Team, reafirmando su compromiso con la plataforma deportiva más innovadora y competitiva del mundo. Tras su incorporación como sponsor oficial en 2025, la compañía profundiza ahora una relación basada en valores compartidos: velocidad, tecnología, precisión y mejora continua. El icónico logo del apretón de manos continuará presente en el monoplaza A526 durante la nueva temporada.
La máxima categoría del automovilismo es uno de los entornos más avanzados en tecnología y análisis en tiempo real. Cada carrera es un laboratorio de innovación donde cada milésima cuenta. Esa cultura de precisión, ejecución y mejora continua conecta directamente con el ADN de Mercado Libre y su ambición de competir al máximo nivel en todos los mercados donde opera.
A través del deporte, la compañía continúa construyendo conexiones emocionales con millones de personas en la región, inspirando a nuevas generaciones que ven en la tecnología y la superación constante una oportunidad para competir al máximo nivel.
Sean Summers, EVP y CMO de Mercado Libre: “Hace tres años decidimos apostar por un talento joven que estaba dando sus primeros pasos en la Fórmula 1. No había garantías, no había atajos. Desde el primer momento nos impactó su capacidad de trabajo, su carácter y su ambición enorme por alcanzar el máximo nivel. En seguida supimos que era ahí donde queríamos estar. Hoy, ver a Franco iniciar su tercer año en la categoría, consolidado dentro de Alpine, preparado para asumir nuevos desafíos y competir en serio contra los mejores del mundo, es un orgullo enorme para quienes lo seguimos, lo apoyamos y queremos verlo llegar lejos desde el primer día. Con este respaldo a Franco, Mercado Liebre completa su compromiso y apoyo al talento latinoamericano en la Fórmula 1 y damos inicio a la nueva temporada con mucho entusiasmo”.
Flavio Briatore, Asesor Ejecutivo de BWT Alpine Formula One Team: “Estamos orgullosos de continuar nuestra alianza con Mercado Libre en esta nueva temporada. Desde el inicio, encontramos una visión compartida basada en la innovación, la ambición y la búsqueda constante de alto rendimiento. Su presencia refuerza nuestra conexión con América Latina, una región clave para la Fórmula Uno, y valoramos profundamente el compromiso sostenido de la compañía con nuestro proyecto y con el talento que forma parte del equipo”.
Franco Colapinto, piloto de BWT Alpine Formula One Team: "Arrancar mi tercer año en la Fórmula 1 es un desafío enorme y un sueño cumplido. Si bien cada temporada me exige más preparación, más foco y más ambición, tener el apoyo de Mercado Libre, que creyó en mí desde el primer momento, le da a todo ese esfuerzo un significado muy especial. Hoy me siento con más experiencia y más confianza para acelerar en esta nueva etapa, listo para arrancar la temporada en Australia y darlo todo desde la primera vuelta".
“¿Qué pasa pa, me extrañaban?”
Con esa frase, Franco Colapinto abre la campaña que responde a la expectativa de millones de fans de la Fórmula 1 de toda América Latina, que querían verlo correr otro año en el monoplaza A526 con el característico logo del apretón de manos. Mercado Libre y BWT Alpine Formula One Team confirman así una alianza muy esperada: “Una vuelta más, llegando juntos”.