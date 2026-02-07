Gira por España y nuevo material

espectáculos
El 11 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid y el 12 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona, dos de los espacios más emblemáticos del país, consolidando su crecimiento y el salto a venues de mayor capacidad.
Ese crecimiento no solo se refleja en el salto de recintos y en los shows que Miranda! anuncia en España, sino también en su música y en los cruces artísticos que viene construyendo en el territorio. En ese marco, recientemente el dúo argentino se unió al proyecto español Bailamamá para presentar “Despierto Amándote”, una colaboración que rápidamente despertó el interés del público y que ya supera el millón de reproducciones en Spotify.
Estos anuncios y el nuevo lanzamiento llegan en un momento de fuerte visibilidad para Miranda! en el territorio español, impulsados por su participación en el Benidorm Fest. En la antesala del certamen “Despierto Amandote” se posiciona como la canción de mayor repercusión y la más escuchada, de cara a la semifinal del 12 de febrero. El Benidorm Fest se celebrará del 10 al 14 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, organizado por RTVE junto al Ayuntamiento de Benidorm y la Generalitat Valenciana, Benidorm Fest se consolidó como una plataforma de gran impacto mediático, con millones de espectadores y una fuerte presencia digital. En su quinta edición, el festival se presenta como un evento independiente, enfocado en la diversidad artística y la innovación musical. El ganador recibirá el prestigioso micrófono de bronce y un premio económico significativo, reforzando la relevancia del certamen dentro de la escena iberoamericana.
El presente del dúo también se refleja en su alcance digital: Miranda! cuenta con más de 10,5 millones de oyentes mensuales en Spotify y supera el millón de seguidores en Instagram, cifras que acompañan una convocatoria en vivo en permanente crecimiento.
El pasado diciembre MIRANDA! cerró una seguidilla inolvidable de tres noches en el Estadio Ferro (sumando un total de 100.000 personas), donde abrió de par en par las puertas de su universo electropop y transformó Buenos Aires en una enorme pista de aterrizaje para su nave a puro baile y gran despliegue escénico multi performático para celebrar el Nuevo Hotel Miranda!
Las tres noches regalaron momentos inolvidables y cruces soñados.
El repertorio fue un desfile imparable de hits: desde los clásicos que marcaron generaciones hasta las nuevas joyas del Nuevo Hotel Miranda!, todo cobró potencia renovada frente a un Ferro encendido, que coreó cada estribillo como un himno. Miranda! convirtió al estadio en una celebración colectiva, un ritual pop donde cada canción encontró su propio momento único.