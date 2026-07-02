Llega la ayuda a Venezuela

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Un cargamento de 47 toneladas de suministros de emergencia de UNICEF llegó este martes a Venezuela para asistir a niños y familias afectados por los devastadores terremotos de la semana pasada, mientras las agencias de la ONU alertan de que miles de personas continúan sin hogar y aumentan los riesgos de separación familiar y enfermedades.
El envío, movilizado desde una reserva humanitaria de la Unión Europea ubicada en Copenhague, incluye equipos médicos para atención urgente, partos seguros y cuidado de recién nacidos; sistemas para purificar y almacenar agua; tiendas para instalar espacios seguros para niños y puntos de atención; sillas de ruedas y otros dispositivos de movilidad, además de materiales recreativos y de desarrollo infantil temprano. Junto con otro envío regional que llegó desde Panamá el 28 de junio, los suministros permitirán asistir durante tres meses a más de 100.000 niños y sus familiares. UNICEF calcula que unos 680.000 niños requieren ayuda humanitaria en las zonas afectadas.
La agencia ha movilizado unos 3,5 millones de dólares de sus propios fondos de emergencia para acelerar el despliegue inicial de suministros y personal, y estima que necesita 52 millones de dólares para responder a la emergencia provocada por los terremotos. “Las familias de los estados afectados necesitan urgentemente agua segura y acceso a atención sanitaria. Muchas duermen al aire libre por miedo a nuevas réplicas”, declaró Roberto Benes, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
Desde los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, las autoridades han registrado más de 600 movimientos sísmicos adicionales y las operaciones de búsqueda y rescate continúan en los lugares más golpeados. Unas 6461 personas han podido ser rescatadas de los escombros de acuerdo con el Gobierno venezolano. Las autoridades reportan al menos 1943 muertos, 10.571 heridos y más de 15.800 personas desplazadas. Al menos 855 edificios han resultado afectados y más de 2500 infraestructuras han sufrido algún tipo de daño, incluidos 38 hospitales.