Quilmes: más de 130 mil vecinos pasaron por el Gran Parque de Juegos

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La propuesta de entrada libre y gratuita forma parte del programa "Vacaciones de Invierno 360", por el cual ya pasaron más de 130.000 personas, y que finalizará este domingo con la celebración del Día de las Niñeces.
La diputada provincial e intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, recorrió el Gran Parque de Juegos instalado en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno, ubicado en bulevar Indio Gómez y Lafinur, Quilmes Oeste. El predio, que funciona con entrada libre y gratuita, registra un paso superior a los 130.000 asistentes dentro de las actividades programadas por el Municipio de Quilmes en el marco del programa Vacaciones de Invierno 360.
Durante la visita, realizada durante la transmisión del streaming oficial del predio, Mendoza resaltó el valor de ofrecer alternativas recreativas públicas en el contexto económico actual e invitó a la comunidad al festejo del Día de las Niñeces, que se llevará a cabo este domingo desde las 11:00 a 15:00 en el mismo recinto para dar inicio a las actividades del mes. Asimismo, en sus declaraciones hizo referencia a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, los alcances de la Ley Ema, la prevención de la ludopatía juvenil y la necesidad de obras de infraestructura en los arroyos San Francisco y Las Piedras.
Por su parte, la secretaria de Educación y Culturas local, Evangelina Ramírez, detalló que la convocatoria alcanzó los 130.000 visitantes en sus primeros once días de funcionamiento, destacando la carpa de circo con tres funciones diarias como una de las principales atracciones. La recorrida contó también con la presencia de la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio; la secretaria de Gobierno, Florencia Esteche; el secretario de Participación Ciudadana, Fabio Báez, y el subsecretario del área, Facundo Rivero.
El Gran Parque de Juegos continuará abierto hasta el sábado 1° de agosto en el horario de 10:00 a 15:00, y concluirá el domingo 2 de agosto con la jornada especial de 11:00 a 15:00. Las instalaciones incluyen estaciones gamers, carpa de circo, parque inflable, pista de cuatriciclos, simulador 5D, camas elásticas y patio gastronómico, entre otras propuestas. La grilla detallada se encuentra publicada en el sitio oficial del Municipio.