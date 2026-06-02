¿Por qué las marcas recurren a los viejos íconos?

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La tendencia aparece en un contexto donde las audiencias consumen imágenes a una velocidad inédita y donde gran parte del contenido compite por atención durante apenas segundos. Frente a esta saturación visual, las referencias culturalmente reconocibles adquieren un nuevo valor porque transmiten familiaridad, cercanía y reconocimiento inmediato. Según un estudio global de Getty Images, el 98% de los consumidores asegura que las imágenes auténticas son fundamentales para generar confianza, mientras que casi el 90% considera importante saber cuándo una imagen fue creada con IA.
Esta es la razón por la cual las redes sociales se llenaron de figuras históricas del deporte argentino más allá del fútbol: las hazañas de estos ídolos activan recuerdos compartidos que transmiten una familiaridad a una sociedad que percibe el contenido como efímero o artificial. Este uso que hoy encuentran las marcas de los íconos es una manera efectiva de generar cercanía emocional sin tener que contruir credibilidad de cero.
De acuerdo con Fútbol, Reimaginado, el reporte de tendencias visuales desarrollado por Getty Images y VisualGPS, las narrativas actuales alrededor del fútbol se alejan de la épica tradicional para enfocarse en experiencias más humanas y cotidianas. La comunidad, la identidad local, la emoción compartida y los rituales culturales aparecen hoy como elementos centrales dentro de la representación visual del deporte.
El estudio también identifica una creciente preferencia por imágenes que se sientan reales y espontáneas por encima de las producciones excesivamente perfectas. Fotografías documentales, escenas callejeras, archivos históricos y estéticas retro ganan relevancia porque transmiten humanidad y autenticidad, dos atributos cada vez más valorados por las audiencias globales. Y en este ejemplo más reciente, las marcas recurren a la credibilidad que generan en el público argentino esos héroes del deporte que nos transportan una vez más a los eventos en los que nos unimos en una victoria imposible, creando el sentimiento frente al nuevo mundial que esto puede volver a ser posible. Una imagen entonces se convierte en algo mucho más grande que un evento deportivo: tiene la oportunidad de darnos esperanza y alegría al mismo tiempo.
Porque frente al relato de incontables partidos y análisis futboleros, una sola imagen de Messi sonriendo con la copa, borra todo lo anterior que sucedió en el Mundial.