Presentan libro sobre la historia de la arquidiócesis porteña

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Hoy martes 2 de junio, a las 18:00, en el Palacio Legislativo de la Ciudad se presenta el libro de Ernesto Salvia que reúne más de 25 años de investigación documental sobre la vida eclesial entre 1889 y 1990.
El presbítero doctor Ernesto Salvia presentará su libro Historia de la Arquidiócesis de Buenos Aires, 1889-1990, el martes 2 de junio a las 18:00, en el Salón Presidente Perón del Palacio Legislativo porteño. La convocatoria es impulsada por el Grupo de Historia de Parroquias y contará con la participación del autor, quien condensó en esta obra más de 25 años de investigación en archivos eclesiásticos. El ingreso será por Perú 160.
El volumen propone un recorrido por un siglo clave para la consolidación institucional, pastoral y social de la Iglesia en la ciudad de Buenos Aires, desde fines del siglo XIX hasta las vísperas de la década de 1990. Entre otros aspectos, el trabajo analiza el crecimiento de la estructura parroquial en paralelo con la expansión de los barrios porteños y el impacto de fenómenos como la inmigración europea y las tensiones entre la Iglesia y el Estado liberal.
La investigación se apoya en documentación del Arzobispado de Buenos Aires y del archivo histórico del Seminario Metropolitano. La obra fue presentada oficialmente en mayo de 2026 por la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el marco de la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.