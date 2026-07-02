Encuentro Federal por la Memoria en AMIA con intendentes

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Se realizó el Encuentro Federal por la Memoria en la sede de la AMIA, a días de cumplirse el 32° aniversario del atentado terrorista perpetrado contra la institución.
Del mismo participaron más de 50 intendentes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. Entre los presentes estuvieron la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri.
Las autoridades municipales firmaron una declaración conjunta en la que reafirmó su compromiso con el reclamo de justicia por el atentado a la AMIA, la preservación de la memoria de las 85 víctimas fatales, y la promoción de iniciativas orientadas a fortalecer la convivencia democrática, los derechos humanos y la educación en valores.
Eva Mieri señaló que: “Junto a intendentas, intendentes, dirigentes y referentes sociales de todo el país, participamos del Encuentro Federal por la Memoria, en la sede de la AMIA, a 32 años del atentado terrorista que dejó 85 víctimas fatales y una herida abierta en la historia de nuestro país. Recordar también es exigir justicia. Por eso acompañamos esta declaración conjunta, que reafirma el compromiso de seguir luchando contra la impunidad, el antisemitismo, la xenofobia y toda forma de odio o discriminación. La memoria tiene que ser una tarea colectiva, una responsabilidad del Estado y una herramienta para educar en el respeto, la convivencia democrática y los derechos humanos”.
En representación de AMIA, su presidente, Osvaldo Armoza, agradeció la presencia de los intendentes y de los presidentes de las comunidades judías de todo el país, y destacó la importancia de federalizar el reclamo de justicia. "Esta jornada demuestra que, más allá de las distancias y las diferencias políticas, hay valores que nos unen. Nos convoca una causa común: mantener viva la memoria y seguir pidiendo, con firmeza, que termine la impunidad que persiste desde hace 32 años en la causa que investiga el ataque terrorista contra la AMIA", sostuvo.