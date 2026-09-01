El arzobispo de Córdoba y Juan Grabois presentaron un libro sobre Francisco

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El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, participó de la presentación del libro Francisco: mensajes a los movimientos populares. La obra reúne las intervenciones del papa Francisco ante los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares y recupera su mirada sobre la realidad de los sectores más vulnerables.
El encuentro contó con la participación del diputado nacional Juan Grabois y Sergio Job, integrante de Córdoba Comunidad. La jornada fue moderada por Natalia Rodríguez, de Sororidad y Fe y CDD Argentina, y también intervino Valentín Alfei, en representación de la editorial Imprenta Social de Fierro. La publicación compila íntegramente los siete mensajes que Francisco dirigió a los movimientos populares. Incluye, además, un prólogo del cardenal Rossi, una introducción de Job y un epílogo de Grabois.
Durante el panel, el arzobispo de Córdoba sostuvo que el pensamiento y la acción de Francisco hacia las organizaciones sociales significaron "un retorno definitivo a las prioridades del Evangelio por encima de las estructuras doctrinales rígidas". En su exposición, el cardenal Rossi desarrolló algunos de los ejes centrales de su prólogo y destacó la particular valoración que el Papa hizo de quienes integran los movimientos populares. Francisco, recordó, los definió como "poetas sociales", una expresión con la que reconoció que los sectores populares no son solamente destinatarios de asistencia, sino protagonistas capaces de organizarse, crear y generar respuestas frente a necesidades que muchas veces no encuentran respuesta en el Estado o el mercado.
El arzobispo también retomó la imagen de Francisco como el Papa de las puertas abiertas, una Iglesia llamada a salir de sí misma para encontrarse con las heridas de la sociedad. En esa línea, evocó la expresión del padre Antonio Spadaro SJ sobre una Iglesia que actúa como "hospital de campaña", capaz de acercarse a las personas y realidades que necesitan acompañamiento. "Frente a una época marcada por la 'globalización de la indiferencia', los movimientos populares aparecen como una forma concreta de resistencia que construye solidaridad en los barrios y periferias", afirmó. El cardenal Rossi llamó así a no observar el sufrimiento desde la distancia, sino a acercarse, involucrarse y comprometerse con quienes padecen situaciones de exclusión.
El encuentro propuso también recuperar algunas de las preguntas que atravesaron el pontificado de Francisco sobre la realidad social: qué sociedad se está construyendo y qué lugar ocupan en ella quienes no tienen tierra, techo ni trabajo. La presentación del libro se convirtió así en una oportunidad para volver sobre el magisterio social del Papa argentino y sobre su llamado a una Iglesia cercana a las periferias, comprometida con la dignidad humana y capaz de escuchar las voces de quienes buscan construir alternativas en sus comunidades.