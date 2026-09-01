Cam Beszkin presentó “La Persevera”

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En La Persevera, Beszkin se adentra con crudeza y sensibilidad en el complejo territorio de la inseminación artificial, construyendo un refugio poético para transitar los matices de una maternidad y una espera que distan de los relatos tradicionales.
Nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1987, Cam Beszkin cuenta con una trayectoria consolidada como compositora de canciones y cuenta con varios discos de estudio editados al frente de su proyecto solista, el cual inició a los veinte años. Ávida lectora, se formó en talleres de escritura con Margarita Roncarolo y Malena Saito. Su búsqueda artística, históricamente vinculada al existencialismo y la experimentación sonora, se materializa en esta oportunidad en la página escrita a través de su debut literario.