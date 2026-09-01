martes, 1 de septiembre de 2026

Cam Beszkin presentó “La Persevera”


medios

La escena cultural de Buenos Aires fue testigo de la presentación oficial de La Persevera, el primer libro de poesía de la artista argentina Cam Beszkin. Publicada por Tiempo de Parque Ediciones, la obra tuvo su lanzamiento en El Emergente, espacio ubicado en el barrio de Almagro.


En La Persevera, Beszkin se adentra con crudeza y sensibilidad en el complejo territorio de la inseminación artificial, construyendo un refugio poético para transitar los matices de una maternidad y una espera que distan de los relatos tradicionales.

Nacida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1987, Cam Beszkin cuenta con una trayectoria consolidada como compositora de canciones y cuenta con varios discos de estudio editados al frente de su proyecto solista, el cual inició a los veinte años. Ávida lectora, se formó en talleres de escritura con Margarita Roncarolo y Malena Saito. Su búsqueda artística, históricamente vinculada al existencialismo y la experimentación sonora, se materializa en esta oportunidad en la página escrita a través de su debut literario.
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