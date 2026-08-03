Paro nacional docente: CTERA confirmó la medida de fuerza

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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) dispuso un Paro Nacional Docente para este lunes 3 de agosto. La medida de fuerza responde al desfinanciamiento educativo, la pérdida del poder adquisitivo salarial y la negativa del Gobierno Nacional a convocar a la Paritaria Nacional Docente.
La Junta Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) hizo formal la convocatoria a un Paro Nacional Docente para eeste lunes. La resolución adopta el plan de lucha establecido por su congreso frente a la situación que afecta al sector como consecuencia de las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno Nacional.
Desde el gremio señalaron que la protesta obedece al incumplimiento de la legislación vigente por la falta de llamado a la Paritaria Nacional Docente, ámbito de discusión salarial y de condiciones laborales. Asimismo, denunciaron una constante pérdida del poder adquisitivo de los sueldos, la falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el recorte en los fondos nacionales destinados al sistema educativo.
Entre los principales puntos del reclamo, la organización gremial exige la apertura urgente de la paritaria, la recomposición salarial, el pago del FONID, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el incremento presupuestario para infraestructura escolar, comedores, becas y programas socioeducativos. A su vez, el sindicato ratificó el rechazo a proyectos de reforma jubilatoria, la defensa de las cajas previsionales provinciales y el rechazo a la iniciativa de Ley de Libertad Educativa por considerarla un perjuicio contra la educación pública y los derechos laborales.
El comunicado, firmado por la Secretaria General Sonia Alesso y el Secretario Adjunto Roberto Baradel, convoca a la comunidad educativa y a organizaciones sindicales a sumarse a la jornada de protesta federal en defensa de la escuela pública.