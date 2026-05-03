Amnistía Internacional apoya a periodistas

política
Libertad de expresión: fallo clave contra la criminalización de opiniones periodísticas
La organización Amnistía Internacional defensora de los Derechos Humanos en Argentina y en el Mundo, presentó un amicus curiae en la causa penal iniciada por el presidente de la Nación contra el periodista Ari Lijalad por calumnias e injurias, con el objetivo de aportar estándares internacionales sobre libertad de expresión y advertir sobre el uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs).
El 21 de abril de 2026, la Cámara Criminal y Correccional Federal desestimó la denuncia al considerar que el derecho penal no debe utilizarse para perseguir opiniones periodísticas sobre asuntos de interés público.
En su decisión, la Cámara retomó y aplicó los estándares de libertad de expresión desarrollados en nuestro amicus para fundamentar el fallo. Este enfoque refuerza la protección del debate público en democracia y consolida el criterio de que las opiniones sobre asuntos de interés público no deben ser objeto de persecución penal.
La ong también lleva adelante campañas en apoyo a los periodistas Nacho Girón y Luciana Geuna denunciados por la máxima autoridad del ejecuti nacional.