Nuevo spot para la Copa del Mundo FIFA 2026

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En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ESPN lanzó en Argentina un spot publicitario para anunciar la transmisión de 30 partidos del torneo a través de Disney+ Plan Premium, con relatos de las voces más destacadas del país y la emisión de los encuentros de la selección nacional.
Con el himno nacional como eje narrativo, la pieza construye desde la emoción una conexión directa con la identidad argentina, convocando a distintas generaciones alrededor de una misma pasión. La bandera y sus colores funcionan como símbolos de pertenencia y reflejan cómo el fútbol – y la Selección – logran unir a millones en un mismo sentimiento. Desarrollada por el equipo creativo de Disney, el spot tendrá presencia en TV, streaming, plataformas digitales y redes sociales.
La iniciativa forma parte de la propuesta de ESPN para la Copa del Mundo FIFA 2026, que en Sudamérica incluirá la transmisión en vivo por ESPN en Disney+ Plan Premium de 22 partidos de la fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos, uno de cuartos, además de las semifinales y la final. A esto se suma una cobertura integral en ESPN en todas sus plataformas, con programación especial las 24hs y contenido exclusivo para acompañar cada instancia del torneo.