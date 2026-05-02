sábado, 2 de mayo de 2026

Nuevo spot para la Copa del Mundo FIFA 2026


medios

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ESPN lanzó en Argentina un spot publicitario para anunciar la transmisión de 30 partidos del torneo a través de Disney+ Plan Premium, con relatos de las voces más destacadas del país y la emisión de los encuentros de la selección nacional.


Con el himno nacional como eje narrativo, la pieza construye desde la emoción una conexión directa con la identidad argentina, convocando a distintas generaciones alrededor de una misma pasión. La bandera y sus colores funcionan como símbolos de pertenencia y reflejan cómo el fútbol – y la Selección – logran unir a millones en un mismo sentimiento. Desarrollada por el equipo creativo de Disney, el spot tendrá presencia en TV, streaming, plataformas digitales y redes sociales.

La iniciativa forma parte de la propuesta de ESPN para la Copa del Mundo FIFA 2026, que en Sudamérica incluirá la transmisión en vivo por ESPN en Disney+ Plan Premium de 22 partidos de la fase de grupos, dos de dieciseisavos de final, dos de octavos, uno de cuartos, además de las semifinales y la final. A esto se suma una cobertura integral en ESPN en todas sus plataformas, con programación especial las 24hs y contenido exclusivo para acompañar cada instancia del torneo.
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