Colapinto fue 10° en la carrera Sprint de Miami

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McLaren volvió a la senda del triunfo en el Autódromo Internacional de Miami. Buena actuación del piloto argentino.
Lando Norris se alzó con la victoria durante la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Miami, cruzando la meta por delante de su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, y de Charles Leclerc, de Ferrari, tras otro comienzo complicado para Kimi Antonelli, de Mercedes que al finalizar la competencia fue sancionado con 5 segundos por salirse reiteradamente de los límites de la pista.
El equipo Alpine obtuvo un punto con Pierre Gasly en octavo lugar, mientras tanto su compañero de equipo el argentino Franco Colapinto terminó 10° después de un emocionante duelo con el Red Bull de Isack Hadjar que logró superarlo en la vuelta número 17 de las 19 pactadas para la carrera sprint.
En la lardaga Franco, que largó desde la cuarta fila, se tocó levemente con Max Verstappen, lo que hizo perder una posición con su compañero de quipo.
Desde las 17:00 de la Argentina se realizará la clasificación para la carrera del Gran Premio de Miami que se disputará el domingo a la misma hora.