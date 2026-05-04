Ministros bonaerenses alertaron por el impacto de las políticas nacionales

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El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, encabezó una conferencia de prensa junto a los titulares de Desarrollo Agrario y ARBA para analizar la actualidad financiera y productiva de la región.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó una nueva rueda de prensa en la que calificó el presente del país como una “catástrofe productiva, social y económica”. El encuentro, realizado con el objetivo de detallar el estado de situación de la gestión provincial, contó con la participación del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard.
En su presentación, Bianco expuso datos que muestran la magnitud de la crisis económica, social y productiva que atraviesa la Argentina y su impacto en el territorio bonaerense. Entre otras cifras, el funcionario indicó que se perdieron casi 80.000 puestos de trabajo en el sector industrial desde la asunción del presidente Javier Milei, según datos del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos; el INDEC informó que el cuentapropismo ya se ubica cerca del nivel de la pandemia y se agrava la precarización laboral; y el consumo masivo se hundió 5,1% interanual en marzo. “Esto refleja la catástrofe productiva, social y económica que está viviendo Argentina. Nosotros ante esta situación seguimos trabajando con todos los instrumentos con los que cuenta la Provincia para hacerles la vida un poco más fácil a los bonaerenses”, destacó Bianco.
A continuación, el ministro de Gobierno presentó los beneficios que brinda el Banco Provincia en el mes de mayo a través de Cuenta DNI, que pueden ser consultados en la web institucional del banco o en la aplicación móvil. “Esta herramienta con sus descuentos ayuda muchísimo a más de 10 millones de bonaerenses y por eso la vamos a seguir sosteniendo, en la medida que los recursos del Banco Provincia lo permitan”, dijo Bianco.
Por último, el titular de la cartera de Gobierno se refirió a la visita del presidente Milei a un portaaviones de los Estados Unidos que se encuentra en Argentina en el marco de un ejercicio militar conjunto. “El recibimiento a autoridades extranjeras militares y a este tipo de embarcaciones lo tiene que hacer el embajador de Estados Unidos. El presidente Milei debería defender los intereses y la soberanía nacional”. Bianco también se refirió a la noticia difundida por el Gobierno nacional sobre el supuesto apoyo que iba a brindar Estados Unidos a la Argentina en la cuestión Malvinas: “A los pocos días, el rey Carlos III del Reino Unido visitó a Donald Trump en la Casa Blanca y afirmaron que ambos países mantienen una relación especial y que permanecerá así. Le decimos al presidente Milei que, pese a su política de sumisión automática, no espere de los Estados Unidos un apoyo y que se ocupe de modificar la lamentable política de Estado que lleva adelante su gobierno, que es no defender la cuestión Malvinas”.