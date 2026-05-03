¿Cuál es el problema que afecta a las nuevas edificaciones?

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Impulsada por lluvias más intensas, fallas en la impermeabilización y la falta de mantenimiento, la humedad avanza sobre un terreno donde antes no era habitual: las construcciones nuevas. Lo que durante años fue un problema asociado a viviendas antiguas o con deterioro visible, hoy empieza a aparecer en edificaciones recientes, incluso en aquellas sin antecedentes de filtraciones.
El fenómeno ya no puede explicarse únicamente por fallas estructurales. Según especialistas en construcción y mantenimiento, se trata de una combinación de factores donde el clima juega un rol cada vez más determinante. Las lluvias no solo son más abundantes, sino también más intensas y concentradas en períodos cortos, lo que incrementa la exigencia sobre techos, terrazas y muros expuestos.
“El cambio no es solo cuánto llueve, sino cómo llueve”, explican desde el sector. Esta nueva dinámica acelera el desgaste de los materiales y expone limitaciones en sistemas de impermeabilización que fueron diseñados para condiciones más estables.
El impacto más inmediato se percibe dentro de las viviendas. Manchas en paredes y techos, pintura que se descascara, olor persistente a humedad o incluso filtraciones activas comienzan a aparecer en espacios que hasta hace poco se mantenían en buen estado. Lejos de tratarse de una cuestión únicamente estética, la humedad afecta directamente la calidad de vida. Ambientes más pesados, presencia de hongos y sectores que no logran secarse forman parte de un cuadro que puede alterar el confort cotidiano.
“La humedad no es solo una mancha. También modifica la forma en que se vive el espacio. Cuando aparecen olores, sensación de encierro o deterioro visible, el problema ya está afectando el ambiente interior”, explicó Lucas Álvarez, marketing manager de Mapei.
Entre las señales más comunes que indican fallas en la impermeabilización se encuentran las manchas en techos o paredes, humedad en el cielorraso, pintura ampollada o descascarada, presencia de hongos y sectores con humedad persistente.
Las terrazas y los techos suelen ser los puntos más vulnerables. El desgaste de los materiales, las microfisuras o la acumulación de agua generan filtraciones que luego se trasladan al interior. En muchos casos, el problema comienza en la superficie exterior, pero se manifiesta puertas adentro cuando el daño ya avanzó. A esto se suma otro factor clave: la falta de mantenimiento preventivo. Revisiones periódicas, control de desagües y verificación de sellados siguen siendo prácticas poco extendidas, incluso en viviendas relativamente nuevas.
Frente a este escenario, los especialistas coinciden en la importancia de anticiparse. Detectar las primeras señales permite intervenir a tiempo y evitar reparaciones más complejas y costosas. Para superficies que aún se encuentran en buen estado general pero presentan signos de desgaste, existen soluciones de mantenimiento preventivo. “Las membranas líquidas permiten formar una capa continua que ayuda a evitar el ingreso de agua y a extender la vida útil de la superficie. Son una alternativa práctica para techos y terrazas no transitables”, señalan desde Mapei.
A diferencia de otros problemas del hogar, la humedad avanza de forma progresiva. Postergar su tratamiento no solo incrementa el deterioro de los materiales, sino que también puede afectar el bienestar diario.