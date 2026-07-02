Scaloni habla desde Miami: Expectativa en la Selección de cara a los octavos de final ante Cabo Verde

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La Selección Argentina no frena su marcha. Tras dejar atrás la fase de grupos, la delegación conducida por Lionel Scaloni aterrizó en la ciudad de Miami con el objetivo de encarar la recta decisiva del torneo. El plantel albiceleste completó el viaje logístico sin inconvenientes y quedó concentrado de cara a los trabajos de campo que definirán los próximos noventa minutos de juego.
En sus primeras horas en territorio norteamericano, el foco informativo se trasladó de inmediato a la sala de prensa con la palabra oficial del entrenador. Scaloni no ocultó las expectativas del grupo para lo que viene: "Estamos ilusionados como todo el mundo, pero tenemos un rival al que respetar". En ese sentido, el DT dejó en claro que el margen de error en los "mata-mata" es nulo: "El que pierde se vuelve, y eso lo tenemos en cuenta. Se están viendo partidos muy parejos. No va a ser fácil".
Al momento de desmenuzar las virtudes tácticas de Cabo Verde, el rival en octavos, el estratega demostró que el cuerpo técnico ya venía haciendo los deberes con anticipación. "Cabo Verde es un equipo que no ha perdido, y con Arabia incluso mereció ganar. Tapa bien los pases y saben salir de contra. Es un buen equipo, ya los estábamos analizando por ser un posible rival", detalló meticulosamente sobre el plan de juego del elenco africano.
Uno de los temas inevitables en la conferencia fue el factor climático de Miami, un elemento que puede pasar factura desde lo físico. Lejos de buscar excusas, el técnico santafesino fue tajante: "Quizá hubiera sido mejor jugarlo a la noche por el calor, pero la temperatura es para los dos. No nos quejamos de eso". Asimismo, remarcó la madurez y el compromiso de sus dirigidos para afrontar este contexto: "Todos sienten las ganas de jugar, de responderle a la gente adentro de la cancha. Cada jugador soñó de chiquito con este momento".
Por último, el DT elogió la mentalidad colectiva en ofensiva, destacando el rol del capitán de la Selección: "El equipo genera muchas situaciones. Leo (Messi) además de un gran jugador es uno de los delanteros del equipo. Intentamos que todos conviertan, pero lo importante es lo que venimos generando".
El valor de la hinchada: "Es un refuerzo, nunca una presión" Fiel a su costumbre, Scaloni le dedicó un párrafo especial al fervor de los miles de hinchas argentinos que tiñeron Miami de celeste y blanco, transformando ese aliento en un combustible indispensable para el grupo.
"Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. A nosotros ese apoyo nos encanta, nos da algo más. Los jugadores son un hincha más jugando con la camiseta, eso es más que evidente". "Para nosotros, nunca el apoyo de la gente es una presión, sino un refuerzo. Ojalá se lleven una alegría".