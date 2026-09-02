Alerta amarillo por tormentas en CABA

sociedad
En la madrugada del jueves, la Ciudad será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció para la madrugada del jueves 3 de septiembre un alerta amarillo por tormentas. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Pueden estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Enlaces compartidos por el gobierno porteño: Urgencia médica (SAME): línea gratuita 107
https://buenosaires.gob.ar/salud/institucional-same
Emergencias en la vía pública: línea gratuita 103
www.buenosaires.gob.ar/areas/seguridad_justicia/emergencias/?menu_id=13371
Consulta de establecimientos de salud:
www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/sistemas_salud/?menu_id=1056