Reunión del gobierno porteño con la Federación Internacional del Automóvil

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El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, le presentó al presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, el plan de renovación total del Autódromo de la Ciudad para que vuelva a correr la Fórmula 1 en Buenos Aires. La visita de Ben Sulayem al país se da en el contexto del Congreso Americano FIA 2026. Antes de asumir la presidencia de la federación, el emiratí desarrolló una exitosa carrera como piloto profesional de rally y se convirtió en una de las figuras más destacadas del automovilismo de Medio Oriente.
La FIA se encarga de homologar los circuitos donde se corre la Fórmula 1 en todo el mundo. La promoción y organización de las carreras la lleva adelante Fórmula One Group y la Ciudad espera tener la oportunidad de volver a vivir un Gran Premio, justo cuando el piloto argentino Franco Colapinto corre en la máxima categoría.
“Estamos haciendo la inversión más importante en la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con la vuelta de la Fórmula 1 y por eso estamos transformando por completo la pista y las instalaciones para que cumpla con todas las exigencias y sea un ícono de Buenos Aires en el mundo”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lo acompañaron el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián Turnes. “Nuestro posicionamiento global, alejado de centros de conflicto, nos vuelve aún más competitivos. Un ecosistema público-privado virtuoso que se encuentra con algo que no se puede fabricar: la pasión”, afirmó Jorge Macri. Y agregó: “El único Autódromo del país que puede recibir a la Fórmula 1 es el de la Ciudad”.
Ya está confirmado para abril de 2027 el Gran Premio de MotoGP, la “Fórmula 1 del motociclismo”, que se correrá en Buenos Aires tras 28 años de ausencia. La pista en la que se trabaja para la Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y contará con 15 curvas y los autos podrán desarrollar velocidades de más de 340 km/h en la recta principal. Y el Autódromo en su conjunto estará preparado para recibir a más de 150.000 personas.