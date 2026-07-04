Mercedes manda en Gran Bretaña: Kimi Antonelli P1 en una clasificación para el olvido de Franco Colapinto

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La clasificación en el Gran Premio de Gran Bretaña dejó sensaciones completamente opuestas en el paddock, con una batalla electrizante en la vanguardia y una enorme desazón para los fanáticos argentinos. En el emblemático trazado de Silverstone, Kimi Antonelli volvió a ratificar por qué es una de las grandes realidades de la Fórmula 1 actual. Al comando de su Mercedes, el piloto italiano firmó el mejor registro cronometrado de la tarde y sumó su quinta pole de la temporada 2026, consolidando su condición de líder del campeonato mundial.
El joven conductor de las flechas de plata comandó las acciones desde el comienzo del último segmento clasificatorio. Con una marca definitiva de 1m 28.111s en su intento final, Antonelli neutralizó la presión de sus perseguidores directos. Charles Leclerc intentó arrebatarle el lugar de privilegio, pero debió conformarse con el segundo puesto al quedar a 0.175 segundos de la punta. Inmediatamente detrás se ubicó Lewis Hamilton, quien saldrá tercero ante su público, mientras que George Russell completó los primeros cuatro lugares. Más atrás, Isack Hadjar con Red Bull salvó la ropa de la escudería austríaca con un meritorio quinto puesto, superando a un McLaren que sufrió más de la cuenta con Lando Norris en la sexta colocación.
La fisonomía de la zona alta de la grilla se completó con un Max Verstappen visiblemente incómodo a bordo de su Red Bull, relegado a la séptima plaza. Oscar Piastri se posicionó octavo, en tanto que la estructura de Racing Bull metió a sus dos pilotos en los casilleros de vanguardia: Arvid Lindblad finalizó noveno y Liam Lawson cerró el lote de los diez de arriba. Un escalón bastante más atrás se ubicó el Alpine de Pierre Gasly, quien largará en el duodécimo lugar.
La contracara absoluta de la jornada sabatina la protagonizó Franco Colapinto. El piloto argentino, que venía mostrando un progreso firme con su Alpine, sufrió un duro revés en el momento más caliente de la tanda. Cuando se encontraba cerrando su giro veloz para intentar asegurar el boleto a la Q2, el oriundo de Pilar perdió el control del monoplaza y sufrió un despiste que sepultó cualquier posibilidad de mejora. Debido a este incidente, Colapinto quedó relegado al decimonoveno lugar de la grilla, una ubicación muy lejana que lo obligará a realizar una carrera de recuperación extrema este domingo en suelo británico.