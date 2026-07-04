¡Sufrimiento, alargue y épica! Argentina batalló ante la revelación Cabo Verde y piensa en el Egipto de Salah

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A ver, ¿cómo están esos nervios? ¿Esos corazones ya se recuperaron del sofocón del viernes a la noche? Como dice el tango, primero hay que saber sufrir, y vaya si esta Selección nos hizo pasar por todas las emociones juntas. La Scaloneta se metió de lleno en los octavos de final del Mundial 2026, pero para lograrlo tuvo que pasar por un verdadero calvario de 120 minutos en el Hard Rock Stadium de Miami. En un cruce correspondiente a los 16avos de final que terminó siendo apto para cardíacos, el equipo comandado por Lionel Scaloni demostró el temple de los campeones para vencer por 3-2 a Cabo Verde, la gran revelación del certamen, en el tiempo suplementario. Tras dejar atrás una fase de grupos perfecta con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania, la Albiceleste dio una muestra de carácter tremenda en el camino hacia la defensa de la corona de Qatar 2022.
El partido se jugó con el cuchillo entre los dientes y tuvo un desarrollo dramático. La historia comenzó de la mejor manera gracias a Lionel Messi, quien abrió el marcador y agigantó su leyenda personal: llegó a los 7 gritos en este torneo y alcanzó la impactante cifra de 20 goles en la historia de las Copas del Mundo. Sin embargo, Cabo Verde no se achicó ante el vigente campeón; apuntalado por el experimentado arquero Vozinha —una de las grandes figuras de la noche—, el conjunto africano reaccionó de manera inesperada.
Con el panorama cuesta arriba, Argentina fue siempre al frente en el juego y forzó el alargue tras el 1-1 en el tiempo regular. En los 30 minutos adicionados, cuando las piernas ya no respondían por el desgaste físico, aparecieron los defensores centrales vestidos de héroes en el área rival. Primero, Lisandro Martínez frotó la lámpara para estampar la igualdad y, un rato más tarde, Cristian "Cuti" Romero metió un certero cabezazo que desató la locura en las tribunas y en casa una de las casas en la Argentina sentenciando una clasificación tan sufrida como merecida.
Se viene Egipto: Día, hora y un duelo histórico entre Messi y Salah
El chip de la Scaloneta ya cambió y el próximo objetivo está en la mira. La Selección se enfrentará ante Egipto por los octavos de final el próximo martes 7 de julio, desde las 13:00 (hora argentina), en el imponente Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los "Faraones" llegan con el ánimo por las nubes tras eliminar a Australia por penales luego de empatar 1-1 en los 120 minutos. Este choque tendrá un condimento extra y sumamente atractivo para el planeta fútbol: será el primer cara a cara de la historia entre Lionel Messi y Mohamed Salah defendiendo las camisetas de sus respectivos países en un Mundial.
Aunque nunca se midieron en la máxima cita, el historial general favorece ampliamente a la Argentina con dos antecedentes:
Ámsterdam 1928 (Juegos Olímpicos): Una goleada inapelable por 6-0 en semifinales, con un hat-trick de Domingo Tarasconi, un doblete de Manuel Ferreira y el restante de Roberto Cherro.
El Cairo 2008 (Amistoso): Victoria nacional por 2-0 bajo la conducción de Alfio Basile, gracias a los festejos de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.
Con el pasaje asegurado y la ilusión de todo un país a cuestas, la Scaloneta se prepara para otra batalla clave en suelo estadounidense en busca del ansiado bicampeonato.