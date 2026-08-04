Inversión en salud: presentaron el nuevo CAPS del barrio El Ombú en Luján

política
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Coronel Manuel Dorrego” en el municipio de Luján, cuyas prestaciones se suman a las del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”. El espacio, ubicado en el barrio El Ombú, demandó una inversión de $2.259 millones y brindará atención sanitaria enfocada en la prevención.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Coronel Manuel Dorrego” en el municipio de Luján. La actividad se realizó junto a los ministros bonaerenses de Salud, Nicolás Kreplak, y de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, además del intendente local, Leonardo Boto.
Durante la jornada, Kicillof destacó la importancia de integrar el sistema sanitario con un enfoque preventivo y cotidiano en el territorio. Asimismo, cuestionó la paralización de la obra pública por parte del Gobierno Nacional y reafirmó el compromiso del Estado provincial de continuar invirtiendo en infraestructura sanitaria, respuesta social y equipamiento para las comunidades bonaerenses.
El nuevo centro requirió una inversión de $2.259 millones. Las instalaciones del barrio El Ombú cuentan con seis consultorios, vacunatorio, enfermería, farmacia y un Salón de Usos Múltiples (SUM). En la sede se brindarán especialidades como diabetología, obstetricia, psicología, odontología y diagnóstico por imágenes, además de la entrega de métodos anticonceptivos y la provisión gratuita de insumos a través del programa Medicamentos Bonaerenses, las cuales se suman a las del Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”. Por su parte, el ministro Kreplak señaló que con esta obra ya suman 210 CAPS inaugurados durante la gestión provincial.