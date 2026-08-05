Cambios en los peajes: ¿cuáles son las estaciones que suman la modalidad de pago manual electrónico?

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Este miércoles 5 de agosto comenzarán a operar los nuevos tótems de autogestión para el pago manual electrónico en cuatro estaciones de peaje concesionadas por Corresur: Riccheri (sentido ascendente), Tristán Suárez en la autopista Ezeiza-Cañuelas, Hinojo sobre la Ruta Nacional 226 y Uribelarrea sobre la Ruta Nacional 205. La iniciativa forma parte de una implementación gradual que continuará durante todo el mes de agosto en el resto de las estaciones.
Con el nuevo sistema, los usuarios que no estén adheridos a TelePASE podrán abonar la tarifa en los tótems de autogestión mediante tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales con código QR. Quienes ya utilicen TelePASE continuarán circulando por el sistema de lectura automática. Durante el proceso de adaptación, personal de la empresa brindará asistencia en pista a los conductores.
Asimismo, la empresa informó que aquellos automovilistas que cruzen las estaciones sin utilizar ninguna de las dos modalidades de pago en el momento podrán regularizar el abono con posterioridad. Para ello, deberán ingresar al sitio web oficial (www.corresur.com.ar) en el acceso "Consultar y regularizá tus viajes". No obstante, se sugiere la adhesión gratuita al sistema TelePASE a través de www.telepase.com.ar para acceder a tarifas más convenientes y evitar detenciones en las cabinas.