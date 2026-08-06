Muestra Anual de Fotoperiodismo de aRGra: ¿cuándo abre sus puertas y qué expondrá?

cartelera
La muestra de la Asociación de REporteros Gráficos de la República Argentina aRGra propone, año a año, una mirada sobre la realidad desde la perspectiva de quienes la registran: las y los reporteros gráficos. En esta 37° edición se presenta una selección de 145 imágenes tomadas durante 2025 por nuestros asociados y asociadas -sobre un total de 1700 enviadas- en materia de actualidad, política, deporte, vida cotidiana, retratos, naturaleza y ambiente y arte y espectáculos.
Se expondrán además dos ensayos de estudiantes de nuestra escuela de fotoperiodismo y se proyectará un corpus de más de 100 fotos tomadas en una jornada que fue punto de inflexión en nuestra labor como trabajadores y trabajadoras de prensa: la represión de las fuerzas de seguridad del 12 de marzo de 2025, donde se disparó un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotoreportero Pablo Grillo, a quien dejó en estado crítico.
El comité editor del cuerpo de imágenes de esta 37° edición lo integraron Claudia Contreris, Martín Acosta, Caro Pierri, Alfredo Luna y Hernán Nersesian. Los criterios de selección dan cuenta no solo de los hitos más relevantes del año, sino que también buscan dar lugar a discursos y temáticas que no tienen espacio en la narrativa de la prensa hegemónica. El catálogo de esta edición cuenta, además, con un prólogo inédito del escritor Martín Kohan.
Desde su primera edición en 1981 y hasta la actualidad, la amplia concurrencia de público y la gran repercusión periodística han convertido a esta Muestra de Fotoperiodismo Argentino en un acontecimiento único en la historia de la Fotografía Argentina, una cita ineludible para acceder al trabajo colectivo de esta asociación.